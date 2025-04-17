Эта специя в воде при варке фасоли решит проблему пищеварения

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фасоль — частый гость на бразильской кухне. Этот продукт не только вкусен, но и невероятно полезен: богат железом, витамином B12 и растительным белком, что особенно ценится теми, кто следит за фигурой или занимается спортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ тмин

Однако не все знают, что пользу фасоли можно значительно усилить, просто добавив в воду во время приготовления одну очень доступную специю — молотый кумин (иначе говоря, тмин).

Как объясняет нутрициолог Веридиана Сасс, специалист Института «Nutrindo Ideais», кумин издавна используется как в кулинарии, так и в аюрведической медицине благодаря своим сильным пищеварительным свойствам.

“Когда вы добавляете кумин при варке фасоли, он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчает переваривание пищи и снижает такие неприятные симптомы, как изжога, рефлюкс и вздутие”, — отмечает специалист.

Особенно это актуально для фасоли, поскольку она содержит сложные углеводы и ферментируемые волокна, которые не до конца перевариваются в тонком кишечнике. В результате они становятся пищей для бактерий в толстом кишечнике — и именно это вызывает газы и вздутие живота.

“Кумин действует как природное ветрогонное средство, то есть помогает уменьшить образование газов и способствует их мягкому выведению. Более того, он поддерживает здоровый баланс кишечной микрофлоры”, — объясняет Сасс.

И это ещё не всё. Кумин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает нейтрализовать свободные радикалы и защищает клетки организма.

Среди его основных полезных эффектов:

Снижение уровня холестерина

Укрепление иммунной системы

Нормализация давления

Улучшение кровообращения

Профилактика анемии

Ускорение заживления ран

Как правильно добавлять кумин в фасоль

Сасс советует использовать небольшое количество, ведь у специи довольно яркий, слегка горьковатый и цитрусовый вкус. Достаточно половины чайной ложки на одну чашку сырой фасоли — этой дозы уже хватит, чтобы облегчить пищеварение и снизить дискомфорт.

Уточнения

Тмин (лат. Cárum) — род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как пряность.

