Эта специя в воде при варке фасоли решит проблему пищеварения

Фасоль — частый гость на бразильской кухне. Этот продукт не только вкусен, но и невероятно полезен: богат железом, витамином B12 и растительным белком, что особенно ценится теми, кто следит за фигурой или занимается спортом.
Однако не все знают, что пользу фасоли можно значительно усилить, просто добавив в воду во время приготовления одну очень доступную специю — молотый кумин (иначе говоря, тмин).
Как объясняет нутрициолог Веридиана Сасс, специалист Института «Nutrindo Ideais», кумин издавна используется как в кулинарии, так и в аюрведической медицине благодаря своим сильным пищеварительным свойствам.
“Когда вы добавляете кумин при варке фасоли, он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчает переваривание пищи и снижает такие неприятные симптомы, как изжога, рефлюкс и вздутие”, — отмечает специалист.
Особенно это актуально для фасоли, поскольку она содержит сложные углеводы и ферментируемые волокна, которые не до конца перевариваются в тонком кишечнике. В результате они становятся пищей для бактерий в толстом кишечнике — и именно это вызывает газы и вздутие живота.
“Кумин действует как природное ветрогонное средство, то есть помогает уменьшить образование газов и способствует их мягкому выведению. Более того, он поддерживает здоровый баланс кишечной микрофлоры”, — объясняет Сасс.
И это ещё не всё. Кумин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает нейтрализовать свободные радикалы и защищает клетки организма.
Среди его основных полезных эффектов:
Снижение уровня холестерина
Укрепление иммунной системы
Нормализация давления
Улучшение кровообращения
Профилактика анемии
Ускорение заживления ран
Сасс советует использовать небольшое количество, ведь у специи довольно яркий, слегка горьковатый и цитрусовый вкус. Достаточно половины чайной ложки на одну чашку сырой фасоли — этой дозы уже хватит, чтобы облегчить пищеварение и снизить дискомфорт.
Тмин (лат. Cárum) — род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как пряность.
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