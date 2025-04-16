Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Голые акции, вспышки агрессии, бессонные ночи и внезапная тревожность — всё это не выдумка, а вполне объяснимые последствия весеннего "обострения". Хотя этот термин не признан официальной медициной, врачи и психологи отмечают: смена сезонов действительно способна сильно повлиять на психику и здоровье, сообщает tmn.aif.ru

Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Гнев

Что происходит с телом весной

По словам клинического психолога Ксении Савельевой, весной в организме начинается серьёзная перенастройка:

уменьшается выработка мелатонина — гормона сна,

повышается уровень серотонина — "гормона счастья",

изменяется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем,

активно реагирует щитовидная железа и метаболизм.

На фоне авитаминоза, особенно дефицита магния, нервная система становится уязвимой, а настроение — нестабильным.

Кто особенно уязвим

Сильнее других на смену сезонов реагируют:

пожилые люди — из-за высокой чувствительности к перепадам давления;

подростки — из-за гормональной перестройки;

люди с психическими расстройствами — возможны рецидивы.

Даже здоровые могут столкнуться с:

резкими перепадами настроения,

утомляемостью,

нарушением сна,

тревожностью и замкнутостью,

снижением аппетита и либидо.

Некоторые пытаются "глушить" нестабильность алкоголем или веществами — что лишь усугубляет ситуацию.

Когда тревожные симптомы — не просто весна

Для людей с психическими заболеваниями весна может стать критическим периодом. У пациентов с биполярным расстройством в это время нередко начинается маниакальная фаза: чрезмерная активность, бессонница, отказ от лекарств, чувство "всемогущества".

У больных шизофренией может развиться острый психоз — с галлюцинациями и бредом, когда человек, например, начинает раздеваться на улице, "следуя голосам".

Как себе помочь

Психолог советует:

Спать не менее 7-8 часов в сутки.

Есть больше продуктов с магнием, витаминами и жирными кислотами: орехи, рыбу, овощи, зелень.

Увеличить физическую активность: прогулки, йога, бег.

Ограничить кофеин и алкоголь — они усиливают раздражительность.

Обратиться к специалисту, если симптомы тревожат более двух недель или мешают повседневной жизни.

И главное — не игнорируйте

Если вы замечаете тревожные признаки у себя или близкого — не списывайте всё на "весеннюю хандру". Психика — не менее важна, чем сердце или желудок. Весна — время обновления, и пусть это обновление будет в том числе и для душевного комфорта.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

