Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит

Голые акции, вспышки агрессии, бессонные ночи и внезапная тревожность — всё это не выдумка, а вполне объяснимые последствия весеннего "обострения". Хотя этот термин не признан официальной медициной, врачи и психологи отмечают: смена сезонов действительно способна сильно повлиять на психику и здоровье, сообщает tmn.aif.ru
По словам клинического психолога Ксении Савельевой, весной в организме начинается серьёзная перенастройка:
уменьшается выработка мелатонина — гормона сна,
повышается уровень серотонина — "гормона счастья",
изменяется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
активно реагирует щитовидная железа и метаболизм.
На фоне авитаминоза, особенно дефицита магния, нервная система становится уязвимой, а настроение — нестабильным.
Сильнее других на смену сезонов реагируют:
пожилые люди — из-за высокой чувствительности к перепадам давления;
подростки — из-за гормональной перестройки;
люди с психическими расстройствами — возможны рецидивы.
Даже здоровые могут столкнуться с:
резкими перепадами настроения,
утомляемостью,
нарушением сна,
тревожностью и замкнутостью,
снижением аппетита и либидо.
Некоторые пытаются "глушить" нестабильность алкоголем или веществами — что лишь усугубляет ситуацию.
Для людей с психическими заболеваниями весна может стать критическим периодом. У пациентов с биполярным расстройством в это время нередко начинается маниакальная фаза: чрезмерная активность, бессонница, отказ от лекарств, чувство "всемогущества".
У больных шизофренией может развиться острый психоз — с галлюцинациями и бредом, когда человек, например, начинает раздеваться на улице, "следуя голосам".
Психолог советует:
Спать не менее 7-8 часов в сутки.
Есть больше продуктов с магнием, витаминами и жирными кислотами: орехи, рыбу, овощи, зелень.
Увеличить физическую активность: прогулки, йога, бег.
Ограничить кофеин и алкоголь — они усиливают раздражительность.
Обратиться к специалисту, если симптомы тревожат более двух недель или мешают повседневной жизни.
Если вы замечаете тревожные признаки у себя или близкого — не списывайте всё на "весеннюю хандру". Психика — не менее важна, чем сердце или желудок. Весна — время обновления, и пусть это обновление будет в том числе и для душевного комфорта.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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