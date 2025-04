Только два приёма пищи и никакого мяса: как изменить рацион, чтобы замедлить старение

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь? Ответ на этот вопрос всё чаще вызывает споры даже среди учёных. Некоторые диетологи настаивают на трёх полноценных приёмах пищи вместо пяти, другие же поддерживают интервальное голодание.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная фасоль

Свою точку зрения предлагает и исследователь долголетия Дэн Бюттнер, посвятивший более двадцати лет изучению образа жизни людей из так называемых "Голубых зон" — регионов, где проживает наибольшее количество долгожителей. На основе собранных данных он опубликовал книги "The Blue Zones Secrets for Living Longer” и "The Blue Zones Kitchen”, в которых описывает повседневные привычки и рацион людей, доживших до 90 и 100 лет.

Одной из ключевых рекомендаций Бюттнера является идея: достаточно двух приёмов пищи в день. Он подчёркивает, что в "Голубых зонах" — таких как Сардиния (Италия), Окинава (Япония) и полуостров Никоя (Коста-Рика) — местные жители чаще всего едят немного, а интервальное голодание становится естественной частью их жизни. Основная часть калорий в этих регионах потребляется в течение 10-12 часов.

"Я сам ем два раза в день. Это утренний приём пищи и ранний ужин. Люди, которые живут долго, как правило, не устраивают поздних ужинов и не едят на ночь”, — делится Бюттнер.

В этих регионах завтрак часто является самой плотной трапезой, обед — умеренным, а ужин либо лёгким, либо вовсе отсутствует.

Однако не только частота приёмов пищи важна. По словам исследователя, не менее значима структура рациона. Основу питания должны составлять бобовые, овощи, цельнозерновые продукты и орехи, тогда как мясо употребляется крайне редко, а от ультрапроцессированной еды лучше вовсе отказаться.

На своей странице в Instagram Бюттнер рассказывает, что ежедневно ест бобовые. Обычно он включает их в завтрак и ужин. Его утренний выбор — минестроне по-сардински с тремя видами фасоли и пятью разновидностями овощей. По его словам, потребление хотя бы одной чашки бобовых в день может продлить жизнь на 3-4 года.

Несмотря на внушительный исследовательский опыт, подход Бюттнера не стал общепринятым. У каждого организма — свои особенности.

"Организм реагирует индивидуально: всё зависит от генетики, опыта и метаболических способностей. То, что полезно для одних, может не подойти другим”, - подчёркивает нутрициолог и исследователь Диана Диас Риццоло.

Эту точку зрения поддерживает и нутрициолог Барбара Санчес, отмечая:

"Главное — обеспечить организм всеми необходимыми веществами: белками, жирами, углеводами и микронутриентами”.

Кстати, одно из исследований, опубликованных в журнале Nutrients, показало: люди, которые едят шесть и более раз в день, чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями по сравнению с теми, кто ограничивается одной-двумя трапезами. Этот вывод совпадает с наблюдениями Бюттнера.

Так или иначе, вне зависимости от количества приёмов пищи, исследователи сходятся в одном: движение, умеренность и питание, основанное на натуральных продуктах — главные союзники долголетия.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.