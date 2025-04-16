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Пост как способ перезагрузки: советы для здоровья и энергии

3:38
Здоровье

Пост, помимо религиозной составляющей, может принести организму ощутимую пользу. Даже временный отказ от продуктов животного происхождения и переход к растительной пище способен положительно сказаться на здоровье.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Современные исследования показывают: ограничение или полное исключение из рациона животных жиров, переработанного мяса и молочной продукции помогает снизить уровень холестерина, артериального давления и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Во время поста обычно увеличивается потребление фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов — источников клетчатки, антиоксидантов и витаминов.

По данным научных публикаций в British Journal of Nutrition и Journal of the American Heart Association, средиземноморский тип поста — питание без мяса и молочных продуктов, но с оливковым маслом, орехами и бобовыми — напрямую связан с пониженным риском развития диабета второго типа и воспалительных процессов в организме.

На практике пост становится отличной возможностью для детокса, обновления и переосмысления своих пищевых привычек.

Ключевую роль в постном рационе играют бобовые: чечевица, нут и фасоль обеспечивают организм растительным белком, железом и клетчаткой. Если сочетать их с зерновыми, например, с бурым рисом, можно получить полноценное и сытное блюдо.

Зелёные листовые овощи, такие как шпинат, мангольд и брокколи, богаты железом, кальцием и антиоксидантами, а помидоры, морковь и перец — добавляют в рацион цвет, вкус и витамины. Фрукты, особенно свежие или сушёные без сахара, станут идеальным перекусом: они обеспечивают организм витаминами C и A и естественной сладостью.

Отдельного внимания заслуживают орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, подсолнечные семечки и льняное семя — источники полезных жиров и белков, поддерживающих работу мозга и сердца. Небольшие порции тахини или арахисового масла отлично дополнят завтрак или лёгкий перекус.

Разрешённые в пост морепродукты — мидии, креветки, кальмары — не только разнообразят меню, но и обеспечивают организм белком, цинком и йодом. А растительные альтернативы молока (миндальное, кокосовое, овсяное) с успехом заменяют традиционное молоко.

Цельнозерновые продукты — хлеб, макароны, злаки — дают долгую энергию и способствуют здоровому пищеварению.

На что стоит обратить внимание

Медпульс предупреждает, что пост не является универсальным решением и требует осознанного подхода. Отсутствие животных продуктов может привести к дефициту жизненно важных веществ — витамина B12, железа, кальция и омега-3 жирных кислот. Чтобы избежать этого, важно включать в рацион продукты, богатые этими элементами: бобовые, тахини, обогащённые растительные напитки и морепродукты.

Кроме того, стоит избегать излишне переработанных постных продуктов: готовых снеков, суррогатов сыра, сладостей с высоким содержанием сахара и пальмового масла.

Возвращать в рацион мясо и другие животные продукты после окончания поста следует постепенно, отдавая приоритет качеству пищи, а не её количеству.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей. Т

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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