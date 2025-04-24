Как победить храп без лекарств: 4 простые техники, которые работают

Если кто-то в семье храпит — спать не может никто. И пусть это звучит забавно, но на деле ночной "громкоговоритель" способен испортить даже самые крепкие отношения. Хорошая новость: избавиться от храпа реально, и для этого не нужны дорогостоящие гаджеты или визит к хирургу. Достаточно выполнять четыре простых упражнения каждый день.
Представьте, что полоскаете горло, но… без воды. Сделайте это движение около 200 раз подряд, не глотая и не напрягаясь. Упражнение укрепляет мышцы мягкого нёба и горла — а значит, храп уходит.
Важно: эти методы не заменяют медицинскую помощь. Если храп сопровождается остановками дыхания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
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