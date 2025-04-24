Как победить храп без лекарств: 4 простые техники, которые работают

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если кто-то в семье храпит — спать не может никто. И пусть это звучит забавно, но на деле ночной "громкоговоритель" способен испортить даже самые крепкие отношения. Хорошая новость: избавиться от храпа реально, и для этого не нужны дорогостоящие гаджеты или визит к хирургу. Достаточно выполнять четыре простых упражнения каждый день.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Сухое полоскание

Представьте, что полоскаете горло, но… без воды. Сделайте это движение около 200 раз подряд, не глотая и не напрягаясь. Упражнение укрепляет мышцы мягкого нёба и горла — а значит, храп уходит.

Язык наружу

Да, просто высовывайте язык — около 200 раз в день. Это укрепляет мышцы языка и уменьшает его "проваливание" во сне, которое часто и становится причиной храпа.

Подметание десен

Перед сном проведите языком вдоль внешней стороны зубов — словно подметаете дёсны изнутри. Это упражнение помогает расслабить и одновременно укрепить важные участки ротовой полости, влияющие на дыхание.

Скручивание языка

Прижмите язык к нёбу и, не отрывая кончика, загибайте его назад. Повторяйте по 50 раз в день. Это упражнение отлично тренирует мышцы горла и может стать настоящим спасением от ночного шума.

Важно: эти методы не заменяют медицинскую помощь. Если храп сопровождается остановками дыхания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

