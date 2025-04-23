Почему утренняя каша не так полезна, как кажется: 5 доводов против

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если твой завтрак — это каша, булочка или хлеб с вареньем, пора задуматься: а не мешает ли он твоей энергии и фигуре? Всё больше диетологов и исследований сходятся во мнении — низкоуглеводные завтраки работают гораздо эффективнее. И вот 5 причин перейти на новую систему уже завтра утром.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Метаболизм включается быстрее

Завтраки с низким содержанием углеводов ускоряют обмен веществ. Разница — до 209 калорий в день, которые ты можешь сжечь просто за счёт правильного состава тарелки. Организм тратит меньше времени на переваривание, но работает активнее.

Аппетит под контролем

Когда в рационе меньше углеводов, снижается уровень грелина — гормона голода. Вместо бесконечных перекусов до обеда ты чувствуешь себя сытым и не думаешь о еде каждый час.

Сытость надолго

Белки и полезные жиры дают длительное насыщение. В отличие от углеводного всплеска энергии, за которым быстро приходит спад, белковый завтрак позволяет не чувствовать упадка сил к 11 утра.

Больше выносливости

Организм начинает использовать жир в качестве топлива, что важно при физической нагрузке. Это не про кето-экстрим, а про грамотный баланс: немного углеводов, больше полезных жиров — и ты выносливее в зале и на беговой дорожке.

Прощай, висцеральный жир

Низкоуглеводные завтраки помогают быстрее расстаться с жиром на животе — именно тем, что обволакивает внутренние органы и вредит здоровью. Он уходит первым, если убрать избыток сахара с утра.

Что есть вместо каш и булочек

Яйца в любом виде.

Орехи и семечки.

Ягоды.

Зелень и овощи.

Несладкий йогурт.

Грибы.

Творог без сахара.

Добавь немного фантазии — и привычка к хлебу исчезнет сама.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

