Почему утренняя каша не так полезна, как кажется: 5 доводов против

Если твой завтрак — это каша, булочка или хлеб с вареньем, пора задуматься: а не мешает ли он твоей энергии и фигуре? Всё больше диетологов и исследований сходятся во мнении — низкоуглеводные завтраки работают гораздо эффективнее. И вот 5 причин перейти на новую систему уже завтра утром.
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Манная каша
Метаболизм включается быстрее
Завтраки с низким содержанием углеводов ускоряют обмен веществ. Разница — до 209 калорий в день, которые ты можешь сжечь просто за счёт правильного состава тарелки. Организм тратит меньше времени на переваривание, но работает активнее.
Аппетит под контролем
Когда в рационе меньше углеводов, снижается уровень грелина — гормона голода. Вместо бесконечных перекусов до обеда ты чувствуешь себя сытым и не думаешь о еде каждый час.
Сытость надолго
Белки и полезные жиры дают длительное насыщение. В отличие от углеводного всплеска энергии, за которым быстро приходит спад, белковый завтрак позволяет не чувствовать упадка сил к 11 утра.
Больше выносливости
Организм начинает использовать жир в качестве топлива, что важно при физической нагрузке. Это не про кето-экстрим, а про грамотный баланс: немного углеводов, больше полезных жиров — и ты выносливее в зале и на беговой дорожке.
Прощай, висцеральный жир
Низкоуглеводные завтраки помогают быстрее расстаться с жиром на животе — именно тем, что обволакивает внутренние органы и вредит здоровью. Он уходит первым, если убрать избыток сахара с утра.
Что есть вместо каш и булочек
Яйца в любом виде.
Орехи и семечки.
Ягоды.
Зелень и овощи.
Несладкий йогурт.
Грибы.
Творог без сахара.
Добавь немного фантазии — и привычка к хлебу исчезнет сама.
Уточнения
За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.