Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит как сценарий научной фантастики, но это реальность: жительница России прошла процедуру крионирования, надеясь, что в будущем её смогут не просто вернуть к жизни, но и "обновить" с помощью технологий — вплоть до новых органов, напечатанных на 3D-принтере. Её тело теперь одно из примерно сотни, хранящихся в криоцентре под Москвой.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка в неоновом свете

Как устроено крионирование в России

Процесс заморозки может быть запущен только после официального подтверждения смерти. Живых людей крионировать в стране нельзя — эвтаназия не разрешена. Заморозка начинается лишь после получения медицинского свидетельства о смерти.

Тела помещаются в дьюары — специальные герметичные сосуды, наполненные жидким азотом. Температура внутри — сверхнизкая, близкая к минус 196°C. Дьюары непрозрачны: как объясняет директор криоцентра, стекло либо запотевает, либо трескается. Однако вскоре в центре планируют оборудовать комнату с прозрачным стеклом, где родственники смогут увидеть замороженного пациента, находясь в безопасной зоне.

Можно ли увидеть замороженного родственника

Да, если клиент оформил специальную услугу, родственники смогут наблюдать за телом. Для этого предусмотрен тёплый костюм и защитная маска — чтобы не дышать азотом. В планах центра — создание "комнаты-холодильника", где посетители смогут видеть близких за стеклом.

А что с животными

С крионикой домашних животных в России дела обстоят даже лучше. Поскольку эвтаназия разрешена, животным можно ввести наркоз, а затем аккуратно перевести в состояние криоконсервации. Это считается "идеальной моделью".

Кто ещё хочет заморозку

Среди клиентов криоцентра есть и влиятельные личности, однако большинство из них предпочитает сохранять анонимность. По словам директора, они "боятся" говорить о своём решении даже близким.

Уточнения

Бессме́ртие - жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.

