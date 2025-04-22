Депрессии — бой: найден способ, который помогает без таблеток и доступен всем

Никаких сложных практик, социальных взаимодействий или походов к коучу. Учёные нашли простой и доступный способ улучшить настроение и снизить симптомы депрессии — и это не медитация и не спорт.
Исследование, проведённое в Шэньчжэньском университете, показало: даже минимальные пожертвования, менее одного рубля в день, положительно влияют на психическое здоровье. Участники, которые ежедневно жертвовали хотя бы одну фэнь через платформу Tencent Charity, чувствовали себя заметно лучше уже через несколько недель.
Главное — не сумма, а сам акт помощи. Он создаёт ощущение смысла, сопричастности и внутренней ценности. Люди отмечали, что начинали по-новому воспринимать даже мелочь, и чувствовали радость от осознания:
"Я сделал что-то хорошее".
Добрые дела в офлайне — волонтёрство, помощь другим — полезны, но могут вызывать усталость у тех, кто и так испытывает психоэмоциональное истощение. А вот микропожертвование онлайн не требует энергии, но при этом включает механизм заботы и связи с другими.
Всего один клик в день — и ты не только помогаешь другим, но и медленно возвращаешь себе внутренний ресурс. Учёные надеются, что в будущем появятся благотворительные платформы, которые будут не просто собирать деньги, но и помогать людям чувствовать себя лучше через добрые действия.
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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