Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями

Проводишь по шесть и более часов в кресле каждый день? Тогда у твоего организма появляются веские причины для тревоги — так утверждают врачи. Но есть один неожиданный помощник, который может снизить вред от малоподвижного образа жизни. Это чёрный кофе.
Аллерголог Вячеслав Болибок рассказал, что именно этот напиток помогает частично компенсировать вред, наносимый организму при сидячей работе. "Если человек ежедневно проводит в сидячем положении более шести часов, это увеличивает риск преждевременной смерти. Однако этот риск можно снизить, если включить в рацион чёрный кофе", — отметил он.
Дело в том, что в кофе содержится большое количество антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами, укрепляют сосуды и поддерживают общее состояние организма. Это особенно актуально для тех, кто проводит большую часть дня в офисе, почти без движения.
Кофе, по словам врача, выигрывает у многих полезных продуктов за счёт одного простого преимущества — доступности. Его легко найти, просто заварить и включить в повседневную рутину без особых усилий.
А вот страх перед растворимым кофе, как отметила ранее диетолог Елена Соломатина, часто бывает преувеличен. Конечно, идеальный вариант — свежемолотый кофе без добавок, но и растворимый не так страшен, как принято думать.
Так что, возможно, привычная кружка кофе на рабочем столе - это не просто источник бодрости, но и своего рода микроспасение для организма, живущего в режиме "офисного пленника".
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.