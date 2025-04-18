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Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями

1:45
Здоровье

Проводишь по шесть и более часов в кресле каждый день? Тогда у твоего организма появляются веские причины для тревоги — так утверждают врачи. Но есть один неожиданный помощник, который может снизить вред от малоподвижного образа жизни. Это чёрный кофе.

Чёрный кофе против сидячей работы: неожиданная защита организма

Аллерголог Вячеслав Болибок рассказал, что именно этот напиток помогает частично компенсировать вред, наносимый организму при сидячей работе. "Если человек ежедневно проводит в сидячем положении более шести часов, это увеличивает риск преждевременной смерти. Однако этот риск можно снизить, если включить в рацион чёрный кофе", — отметил он.

Дело в том, что в кофе содержится большое количество антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами, укрепляют сосуды и поддерживают общее состояние организма. Это особенно актуально для тех, кто проводит большую часть дня в офисе, почти без движения.

Кофе, по словам врача, выигрывает у многих полезных продуктов за счёт одного простого преимущества — доступности. Его легко найти, просто заварить и включить в повседневную рутину без особых усилий.

А вот страх перед растворимым кофе, как отметила ранее диетолог Елена Соломатина, часто бывает преувеличен. Конечно, идеальный вариант — свежемолотый кофе без добавок, но и растворимый не так страшен, как принято думать.

Так что, возможно, привычная кружка кофе на рабочем столе - это не просто источник бодрости, но и своего рода микроспасение для организма, живущего в режиме "офисного пленника".

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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