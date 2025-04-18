Этот список продуктов перевернёт ваше понимание о ЗОЖ

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион влияет на гораздо большее, чем просто цифры на весах. От него зависит, как работает иммунитет, насколько хватает энергии и даже как быстро мы стареем. Всё это — вопрос баланса.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с жареной морковью

Эта привычка может испортить здоровье — и ты её даже не замечаешь

Чего не хватает большинству из нас

Организм нуждается в белках, витаминах, минералах и пищевых волокнах каждый день. Если что-то из этого выпадает — страдает вся система. Появляются хроническая усталость, нарушения пищеварения, кожа тускнеет, а вес может стоять на месте или расти, несмотря на "здоровое" питание.

Продукты, которые мешают нам быть в форме

"Важно также сократить потребление простых углеводов и жиров. Их избыток не только приводит к накоплению жира, но и мешает организму получать всё необходимое", — объясняет эксперт.

К ним добавляются поваренная соль, сахар и трансжиры — они перегружают организм, повышают риск сердечно-сосудистых проблем и способствуют воспалениям.

Что действительно должно быть на тарелке

Вместо сложных диет — разумный подход. Основа рациона должна быть простой: овощи, зелень, бобовые, цельнозерновые злаки, рыба, нежирное мясо, молочные продукты, яйца и немного орехов. В идеале — выбирать функциональные продукты, где уже в одной порции содержится не меньше 15% от суточной нормы нужных веществ.

Не нужно превращать питание в математику. Достаточно слушать тело и подбирать еду, которая работает на него, а не против него.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, ряд условий и правил поведения, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



