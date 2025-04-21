Опасность, о которой не предупреждают: как часто КТ вызывает рак

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

КТ спасает жизни, но новая оценка рисков заставляет задуматься: до 5% всех онкозаболеваний могут быть связаны с компьютерной томографией. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованное в Jama Internal Medicine, показало, что ежегодно до 103 тысяч опухолей потенциально возникают вследствие КТ, а риски оказались в 3-4 раза выше, чем считалось раньше.

Фото: Wikimedia Commons by Sergei.Verzilin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аппарат МРТ в Новосибирской больнице

Когда спасение может стоить дорого

КТ давно зарекомендовала себя как незаменимый метод диагностики — особенно при подозрении на рак, травмы или внутренние кровотечения. Но есть и обратная сторона: ионизирующее излучение, используемое при КТ, признано канцерогенным. При частом или нецелевом применении оно может стать фактором риска для рака легких, молочной железы, кишечника и других органов.

Кто в зоне наибольшего риска

Дети - особенно младенцы. У них риск рака после КТ в 10 раз выше, чем у взрослых.

- особенно младенцы. У них риск рака после КТ в 10 раз выше, чем у взрослых. Взрослые 50-69 лет - именно у них выявлено наибольшее количество прогнозируемых случаев рака.

- именно у них выявлено наибольшее количество прогнозируемых случаев рака. Женщины - чаще сталкиваются с опухолями молочной железы и щитовидной железы после КТ.

Наиболее опасными оказались:

КТ брюшной полости и таза у взрослых.

КТ головы у детей.

Почему так много

Исследование проанализировало 93 миллиона КТ-сканирований, проведённых в 2023 году среди 61,5 млн пациентов. Авторы исключили случаи, когда КТ проводилось в последний год жизни пациента, чтобы не искажать данные. И вот результат: 5% случаев рака можно было бы предотвратить, если бы не избыточные КТ.

Когда КТ действительно не нужна

Исследователи предупреждают: слишком часто томографию назначают при необоснованных жалобах — вроде лёгкой простуды или головной боли без тревожных симптомов. В результате пациенты получают ненужную дозу облучения, а пользы — минимум.

Что делать пациентам

Спрашивать врача , действительно ли необходима КТ.

, действительно ли необходима КТ. Избегать повторных сканирований без срочной надобности.

без срочной надобности. Контролировать дозу: даже при нужной процедуре важно уточнить, какая доза будет использована.

Современная медицина не отрицает необходимость этой диагностики, но всё чаще говорит о разумной осторожности. Выбор — не в полном отказе, а в взвешенном подходе: не проходить КТ "на всякий случай", не настаивать без оснований и не соглашаться, не уточнив цель. Ведь здоровье — это не только раннее выявление болезни, но и умение избегать ненужного риска.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

