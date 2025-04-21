Опасность, о которой не предупреждают: как часто КТ вызывает рак

КТ спасает жизни, но новая оценка рисков заставляет задуматься: до 5% всех онкозаболеваний могут быть связаны с компьютерной томографией. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованное в Jama Internal Medicine, показало, что ежегодно до 103 тысяч опухолей потенциально возникают вследствие КТ, а риски оказались в 3-4 раза выше, чем считалось раньше.
КТ давно зарекомендовала себя как незаменимый метод диагностики — особенно при подозрении на рак, травмы или внутренние кровотечения. Но есть и обратная сторона: ионизирующее излучение, используемое при КТ, признано канцерогенным. При частом или нецелевом применении оно может стать фактором риска для рака легких, молочной железы, кишечника и других органов.
Наиболее опасными оказались:
Исследование проанализировало 93 миллиона КТ-сканирований, проведённых в 2023 году среди 61,5 млн пациентов. Авторы исключили случаи, когда КТ проводилось в последний год жизни пациента, чтобы не искажать данные. И вот результат: 5% случаев рака можно было бы предотвратить, если бы не избыточные КТ.
Исследователи предупреждают: слишком часто томографию назначают при необоснованных жалобах — вроде лёгкой простуды или головной боли без тревожных симптомов. В результате пациенты получают ненужную дозу облучения, а пользы — минимум.
Современная медицина не отрицает необходимость этой диагностики, но всё чаще говорит о разумной осторожности. Выбор — не в полном отказе, а в взвешенном подходе: не проходить КТ "на всякий случай", не настаивать без оснований и не соглашаться, не уточнив цель. Ведь здоровье — это не только раннее выявление болезни, но и умение избегать ненужного риска.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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