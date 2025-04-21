Засыпайте, не глотая таблетки: вот что реально помогает — без побочек и зависимости

Бессонница стала частью повседневной жизни для многих, а таблетки — не самый безопасный путь к отдыху. Хорошая новость: есть еда, которая может мягко "выключить" ваш мозг на ночь. И главный герой — грецкий орех. Да, именно он, привычный и недооценённый.
Грецкие орехи — это не просто сытная закуска, а настоящий суперфуд для сна. Всё дело в мелатонине — гормоне, который регулирует цикл сна и бодрствования. Обычно его вырабатывает наш организм, но с возрастом или при стрессе его становится меньше. Добавляя орехи в ужин или вечерний перекус, вы подпитываете этот процесс — мягко и без побочек.
Но это ещё не всё. Орехи также содержат:
По данным Испанского общества неврологии, регулярное употребление грецких орехов помогает:
А Академия питания и диетологии подчёркивает: орехи не вызывают привыкания, в отличие от некоторых добавок.
Важно: не жарьте и не солите орехи — так теряются полезные свойства.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.
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