Засыпайте, не глотая таблетки: вот что реально помогает — без побочек и зависимости

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1:46
Здоровье

Бессонница стала частью повседневной жизни для многих, а таблетки — не самый безопасный путь к отдыху. Хорошая новость: есть еда, которая может мягко "выключить" ваш мозг на ночь. И главный герой — грецкий орех. Да, именно он, привычный и недооценённый.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Почему грецкие орехи помогают засыпать

Грецкие орехи — это не просто сытная закуска, а настоящий суперфуд для сна. Всё дело в мелатонине — гормоне, который регулирует цикл сна и бодрствования. Обычно его вырабатывает наш организм, но с возрастом или при стрессе его становится меньше. Добавляя орехи в ужин или вечерний перекус, вы подпитываете этот процесс — мягко и без побочек.

Но это ещё не всё. Орехи также содержат:

  • Омега-3 жирные кислоты, которые питают мозг.
  • Антиоксиданты, снижающие воспаления.
  • Магний и витамины группы B, улучшающие расслабление и стабильность нервной системы.

Что говорят исследования

По данным Испанского общества неврологии, регулярное употребление грецких орехов помогает:

  • Засыпать быстрее.
  • Дольше не просыпаться ночью.
  • Достигать более глубоких стадий сна.

А Академия питания и диетологии подчёркивает: орехи не вызывают привыкания, в отличие от некоторых добавок.

Как их есть, чтобы работало

  • За 1-2 часа до сна — идеальное время.
  • Съешьте небольшую горсть (5-7 штук).
  • Добавьте в йогурт, кашу, запечённое яблоко или просто съешьте с бананом.

Важно: не жарьте и не солите орехи — так теряются полезные свойства.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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