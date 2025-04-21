Засыпайте, не глотая таблетки: вот что реально помогает — без побочек и зависимости

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница стала частью повседневной жизни для многих, а таблетки — не самый безопасный путь к отдыху. Хорошая новость: есть еда, которая может мягко "выключить" ваш мозг на ночь. И главный герой — грецкий орех. Да, именно он, привычный и недооценённый.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Почему грецкие орехи помогают засыпать

Грецкие орехи — это не просто сытная закуска, а настоящий суперфуд для сна. Всё дело в мелатонине — гормоне, который регулирует цикл сна и бодрствования. Обычно его вырабатывает наш организм, но с возрастом или при стрессе его становится меньше. Добавляя орехи в ужин или вечерний перекус, вы подпитываете этот процесс — мягко и без побочек.

Но это ещё не всё. Орехи также содержат:

Омега-3 жирные кислоты , которые питают мозг.

, которые питают мозг. Антиоксиданты , снижающие воспаления.

, снижающие воспаления. Магний и витамины группы B, улучшающие расслабление и стабильность нервной системы.

Что говорят исследования

По данным Испанского общества неврологии, регулярное употребление грецких орехов помогает:

Засыпать быстрее.

Дольше не просыпаться ночью.

Достигать более глубоких стадий сна.

А Академия питания и диетологии подчёркивает: орехи не вызывают привыкания, в отличие от некоторых добавок.

Как их есть, чтобы работало

За 1-2 часа до сна — идеальное время.

Съешьте небольшую горсть (5-7 штук).

Добавьте в йогурт, кашу, запечённое яблоко или просто съешьте с бананом.

Важно: не жарьте и не солите орехи — так теряются полезные свойства.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

