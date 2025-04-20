Омега-3 в капсулах: здоровье или эффект плацебо

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омега-3 — главный герой на витринах с БАДами. Эти капсулы обещают крепкое сердце, чистые сосуды и гладкую кожу. Но за блестящей оболочкой скрывается не только жир, но и споры учёных. Вопрос: действительно ли рыбий жир так полезен — или нас просто ловко убедили в этом?

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Всё началось с рыбы и статистики

В 1985 году кардиолог Стив Ниссен опубликовал исследование: мужчины, регулярно потреблявшие рыбу, реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Это положило начало "эпохе рыбьего жира" и всплеску исследований. Но позже оказалось: возможно, дело было не в капсулах, а в общем более здоровом образе жизни этих людей.

Что говорят исследования

Нет сердечно-сосудистого чуда: крупный метаанализ Cochrane 2018 года не нашёл доказательств, что рыбий жир защищает от инфарктов, инсультов или продлевает жизнь.

крупный метаанализ Cochrane 2018 года не нашёл доказательств, что рыбий жир защищает от инфарктов, инсультов или продлевает жизнь. Может быть вреден: некоторые концентрированные формы омега-3 увеличивают риск аритмии и тромбов, особенно у здоровых людей.

некоторые концентрированные формы омега-3 увеличивают риск аритмии и тромбов, особенно у здоровых людей. Побочные эффекты: отрыжка, расстройства ЖКТ и "рыбный" привкус — классика побочек.

Не все капсулы одинаковы

Омега-3 получают из анчоусов, сардин, лосося или водорослей. Но добавки различаются по составу, чистоте и уровню окисления. В одном из тестов 10% капсул оказались прогорклыми. Эти детали редко указываются на упаковке, и оценить эффект заранее невозможно.

Рыба ≠ капсула

Исследования показывают: омега-3 из цельной рыбы полезнее, чем из добавок. Это связано с сочетанием всех компонентов, которых в капсуле просто нет. Поэтому тарелка сардин в рационе — куда надёжнее, чем баночка БАДов.

Что делать

У вас есть проблемы с сердцем: решайте с врачом, стоит ли принимать рыбий жир.

решайте с врачом, стоит ли принимать рыбий жир. Здоровы: просто чаще ешьте рыбу — натурально, сбалансированно и без рисков.

просто чаще ешьте рыбу — натурально, сбалансированно и без рисков. И главное: не ведитесь на модный маркетинг, если польза не доказана.

В погоне за здоровьем легко поддаться соблазну купить баночку "чудо-капсул". Но когда речь идёт о рыбьем жире, лучше выбрать проверенный путь — включить в рацион настоящую рыбу, а не полагаться на добавки с неопределённым составом и спорной эффективностью.

Уточнения

Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).

