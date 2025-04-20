Омега-3 в капсулах: здоровье или эффект плацебо

Омега-3 — главный герой на витринах с БАДами. Эти капсулы обещают крепкое сердце, чистые сосуды и гладкую кожу. Но за блестящей оболочкой скрывается не только жир, но и споры учёных. Вопрос: действительно ли рыбий жир так полезен — или нас просто ловко убедили в этом?
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Рыбий жир
Всё началось с рыбы и статистики
В 1985 году кардиолог Стив Ниссен опубликовал исследование: мужчины, регулярно потреблявшие рыбу, реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Это положило начало "эпохе рыбьего жира" и всплеску исследований. Но позже оказалось: возможно, дело было не в капсулах, а в общем более здоровом образе жизни этих людей.
Что говорят исследования
Нет сердечно-сосудистого чуда: крупный метаанализ Cochrane 2018 года не нашёл доказательств, что рыбий жир защищает от инфарктов, инсультов или продлевает жизнь.
Может быть вреден: некоторые концентрированные формы омега-3 увеличивают риск аритмии и тромбов, особенно у здоровых людей.
Омега-3 получают из анчоусов, сардин, лосося или водорослей. Но добавки различаются по составу, чистоте и уровню окисления. В одном из тестов 10% капсул оказались прогорклыми. Эти детали редко указываются на упаковке, и оценить эффект заранее невозможно.
Рыба ≠ капсула
Исследования показывают: омега-3 из цельной рыбы полезнее, чем из добавок. Это связано с сочетанием всех компонентов, которых в капсуле просто нет. Поэтому тарелка сардин в рационе — куда надёжнее, чем баночка БАДов.
Что делать
У вас есть проблемы с сердцем: решайте с врачом, стоит ли принимать рыбий жир.
Здоровы: просто чаще ешьте рыбу — натурально, сбалансированно и без рисков.
И главное: не ведитесь на модный маркетинг, если польза не доказана.
В погоне за здоровьем легко поддаться соблазну купить баночку "чудо-капсул". Но когда речь идёт о рыбьем жире, лучше выбрать проверенный путь — включить в рацион настоящую рыбу, а не полагаться на добавки с неопределённым составом и спорной эффективностью.
Уточнения
Ры́бийжи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).