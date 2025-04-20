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Омега-3 в капсулах: здоровье или эффект плацебо

2:30
Здоровье

Омега-3 — главный герой на витринах с БАДами. Эти капсулы обещают крепкое сердце, чистые сосуды и гладкую кожу. Но за блестящей оболочкой скрывается не только жир, но и споры учёных. Вопрос: действительно ли рыбий жир так полезен — или нас просто ловко убедили в этом?

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Всё началось с рыбы и статистики

В 1985 году кардиолог Стив Ниссен опубликовал исследование: мужчины, регулярно потреблявшие рыбу, реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Это положило начало "эпохе рыбьего жира" и всплеску исследований. Но позже оказалось: возможно, дело было не в капсулах, а в общем более здоровом образе жизни этих людей.

Что говорят исследования

  • Нет сердечно-сосудистого чуда: крупный метаанализ Cochrane 2018 года не нашёл доказательств, что рыбий жир защищает от инфарктов, инсультов или продлевает жизнь.
  • Может быть вреден: некоторые концентрированные формы омега-3 увеличивают риск аритмии и тромбов, особенно у здоровых людей.
  • Побочные эффекты: отрыжка, расстройства ЖКТ и "рыбный" привкус — классика побочек.

Не все капсулы одинаковы

Омега-3 получают из анчоусов, сардин, лосося или водорослей. Но добавки различаются по составу, чистоте и уровню окисления. В одном из тестов 10% капсул оказались прогорклыми. Эти детали редко указываются на упаковке, и оценить эффект заранее невозможно.

Рыба ≠ капсула

Исследования показывают: омега-3 из цельной рыбы полезнее, чем из добавок. Это связано с сочетанием всех компонентов, которых в капсуле просто нет. Поэтому тарелка сардин в рационе — куда надёжнее, чем баночка БАДов.

Что делать

  • У вас есть проблемы с сердцем: решайте с врачом, стоит ли принимать рыбий жир.
  • Здоровы: просто чаще ешьте рыбу — натурально, сбалансированно и без рисков.
  • И главное: не ведитесь на модный маркетинг, если польза не доказана.

В погоне за здоровьем легко поддаться соблазну купить баночку "чудо-капсул". Но когда речь идёт о рыбьем жире, лучше выбрать проверенный путь — включить в рацион настоящую рыбу, а не полагаться на добавки с неопределённым составом и спорной эффективностью.

Уточнения

Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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