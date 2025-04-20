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Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу

3:05
Здоровье

Боль в пятке, невозможность надеть обувь без мучений, покраснение и припухлость — если эти симптомы вам знакомы, вполне возможно, что вы столкнулись с синдромом Хаглунда. Это не просто неудобство, а воспалительное состояние, которое может серьёзно повлиять на вашу подвижность и качество жизни.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Что такое синдром Хаглунда

Синдром Хаглунда — это воспаление тканей в задней части пятки, рядом с ахилловым сухожилием. Главная его особенность — образование костного нароста или утолщения на задней поверхности пяточной кости. Из-за этого ткань вокруг начинает раздражаться, воспаляться и болеть.

Кто в группе риска

Наиболее часто синдром встречается:

  • У любителей обуви на высоком каблуке (особенно с жёстким задником).
  • У бегунов и спортсменов, активно нагружающих пятки.
  • У людей с высоким подъёмом стопы или врождённой предрасположенностью.
  • У тех, кто часто поднимается по лестницам или склонам.

Основные симптомы

  • Боль в задней части пятки, усиливающаяся при движении.
  • Припухлость и покраснение кожи над пяточной костью.
  • Уплотнение или костный нарост на задней поверхности стопы.
  • Боль при ношении обуви, особенно с жёстким задником.
  • Ограничение подвижности, особенно при тыльном сгибании стопы.

Как лечить

Если боль не проходит, обратитесь к врачу — это важно. Лечение подбирается индивидуально, но может включать:

  • Холодные компрессы для снятия воспаления.
  • Противовоспалительные препараты.
  • Смену обуви — мягкая пятка, без каблука, удобная подошва.
  • Физиотерапию и специальные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия и икроножной мышцы.
  • Ортопедические стельки, если есть особенности строения стопы.
  • В тяжёлых случаях — инъекции кортикостероидов.

В крайнем случае, при неэффективности консервативного лечения — хирургическое вмешательство для удаления костного нароста.

Профилактика

  • Откажитесь от жёсткой и неудобной обуви, особенно с узкой пяткой.
  • Делайте растяжку стоп и икр перед нагрузкой.
  • Избегайте переутомления ног и продолжительных подъёмов по лестнице.
  • Следите за весом — избыточная нагрузка усиливает давление на пятки.

Если вы заметили уплотнение на пятке, покраснение, отёк или испытываете боль при ходьбе, не игнорируйте эти симптомы — это может быть синдром Хаглунда. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче остановить воспаление и избежать осложнений. Лечение может включать смену обуви, физиотерапию, медикаментозную терапию или, в сложных случаях, хирургическое вмешательство. Главное — не терпеть боль и обратиться к специалисту: своевременная помощь поможет восстановить подвижность и вернуться к активной жизни без дискомфорта.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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