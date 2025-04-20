Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу

Боль в пятке, невозможность надеть обувь без мучений, покраснение и припухлость — если эти симптомы вам знакомы, вполне возможно, что вы столкнулись с синдромом Хаглунда. Это не просто неудобство, а воспалительное состояние, которое может серьёзно повлиять на вашу подвижность и качество жизни.
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Девушка
Что такое синдром Хаглунда
Синдром Хаглунда — это воспаление тканей в задней части пятки, рядом с ахилловым сухожилием. Главная его особенность — образование костного нароста или утолщения на задней поверхности пяточной кости. Из-за этого ткань вокруг начинает раздражаться, воспаляться и болеть.
Кто в группе риска
Наиболее часто синдром встречается:
У любителей обуви на высоком каблуке (особенно с жёстким задником).
У бегунов и спортсменов, активно нагружающих пятки.
У людей с высоким подъёмом стопы или врождённой предрасположенностью.
У тех, кто часто поднимается по лестницам или склонам.
Основные симптомы
Боль в задней части пятки, усиливающаяся при движении.
Припухлость и покраснение кожи над пяточной костью.
Уплотнение или костный нарост на задней поверхности стопы.
Боль при ношении обуви, особенно с жёстким задником.
Ограничение подвижности, особенно при тыльном сгибании стопы.
Как лечить
Если боль не проходит, обратитесь к врачу — это важно. Лечение подбирается индивидуально, но может включать:
Холодные компрессы для снятия воспаления.
Противовоспалительные препараты.
Смену обуви — мягкая пятка, без каблука, удобная подошва.
Физиотерапию и специальные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия и икроножной мышцы.
Ортопедические стельки, если есть особенности строения стопы.
В тяжёлых случаях — инъекции кортикостероидов.
В крайнем случае, при неэффективности консервативного лечения — хирургическое вмешательство для удаления костного нароста.
Профилактика
Откажитесь от жёсткой и неудобной обуви, особенно с узкой пяткой.
Делайте растяжку стоп и икр перед нагрузкой.
Избегайте переутомления ног и продолжительных подъёмов по лестнице.
Следите за весом — избыточная нагрузка усиливает давление на пятки.
Если вы заметили уплотнение на пятке, покраснение, отёк или испытываете боль при ходьбе, не игнорируйте эти симптомы — это может быть синдром Хаглунда. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче остановить воспаление и избежать осложнений. Лечение может включать смену обуви, физиотерапию, медикаментозную терапию или, в сложных случаях, хирургическое вмешательство. Главное — не терпеть боль и обратиться к специалисту: своевременная помощь поможет восстановить подвижность и вернуться к активной жизни без дискомфорта.
Уточнения
Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.