Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в пятке, невозможность надеть обувь без мучений, покраснение и припухлость — если эти симптомы вам знакомы, вполне возможно, что вы столкнулись с синдромом Хаглунда. Это не просто неудобство, а воспалительное состояние, которое может серьёзно повлиять на вашу подвижность и качество жизни.

Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Что такое синдром Хаглунда

Синдром Хаглунда — это воспаление тканей в задней части пятки, рядом с ахилловым сухожилием. Главная его особенность — образование костного нароста или утолщения на задней поверхности пяточной кости. Из-за этого ткань вокруг начинает раздражаться, воспаляться и болеть.

Кто в группе риска

Наиболее часто синдром встречается:

У любителей обуви на высоком каблуке (особенно с жёстким задником).

У бегунов и спортсменов, активно нагружающих пятки.

У людей с высоким подъёмом стопы или врождённой предрасположенностью.

У тех, кто часто поднимается по лестницам или склонам.

Основные симптомы

Боль в задней части пятки, усиливающаяся при движении.

Припухлость и покраснение кожи над пяточной костью.

Уплотнение или костный нарост на задней поверхности стопы.

Боль при ношении обуви, особенно с жёстким задником.

Ограничение подвижности, особенно при тыльном сгибании стопы.

Как лечить

Если боль не проходит, обратитесь к врачу — это важно. Лечение подбирается индивидуально, но может включать:

Холодные компрессы для снятия воспаления.

Противовоспалительные препараты.

Смену обуви — мягкая пятка, без каблука, удобная подошва.

Физиотерапию и специальные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия и икроножной мышцы.

Ортопедические стельки, если есть особенности строения стопы.

В тяжёлых случаях — инъекции кортикостероидов.

В крайнем случае, при неэффективности консервативного лечения — хирургическое вмешательство для удаления костного нароста.

Профилактика

Откажитесь от жёсткой и неудобной обуви, особенно с узкой пяткой.

Делайте растяжку стоп и икр перед нагрузкой.

Избегайте переутомления ног и продолжительных подъёмов по лестнице.

Следите за весом — избыточная нагрузка усиливает давление на пятки.

Если вы заметили уплотнение на пятке, покраснение, отёк или испытываете боль при ходьбе, не игнорируйте эти симптомы — это может быть синдром Хаглунда. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче остановить воспаление и избежать осложнений. Лечение может включать смену обуви, физиотерапию, медикаментозную терапию или, в сложных случаях, хирургическое вмешательство. Главное — не терпеть боль и обратиться к специалисту: своевременная помощь поможет восстановить подвижность и вернуться к активной жизни без дискомфорта.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

