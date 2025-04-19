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Как убрать утреннюю одутловатость без диет: работающие продукты против отёков

1:46
Здоровье

Если к вечеру живот кажется тяжелым и надутым, а с утра вы просыпаетесь с ощущением "опухшего" тела — дело может быть не в лишнем весе, а в скрытом воспалении. Такое состояние провоцируют стресс, недостаток сна, малоподвижность и еда, которую вы кладёте на тарелку.

Женщина
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Женщина

Хорошая новость: есть продукты, которые помогают организму успокоиться изнутри — уменьшают воспаление, ускоряют пищеварение и способствуют избавлению от лишней жидкости.

Что стоит включить в рацион

Ананас, арбуз и папайя

  • Эти фрукты работают как мягкие природные мочегонные. Они помогают избавиться от задержки жидкости и облегчают работу кишечника.

Имбирь и куркума

  • Эти специи содержат биоактивные вещества, которые снижают воспаление и улучшают пищеварение. Отличный вариант для чая или тёплой воды с лимоном утром.

Тёмно-зелёные овощи

  • Капуста, руккола, кресс-салат — в них много клетчатки и магния, которые стимулируют кишечник и уменьшают вздутие.

Кефир и йогурт без добавок

  • Ферментированные продукты нормализуют микрофлору кишечника, уменьшая газы и дискомфорт.

А вот чего стоит избегать

  • Сладостей и сахара.
  • Белой муки.
  • Колбас.
  • Газировки и фастфуда.

Все эти продукты усиливают воспаление, нарушают микробиоту кишечника и способствуют задержке воды.

Не только про внешний вид

Снижение вздутия — это не только про то, как выглядят джинсы на талии. Это важный шаг к здоровью: лучшее пищеварение, меньше воспалений, стабильнее настроение и больше энергии.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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