Как убрать утреннюю одутловатость без диет: работающие продукты против отёков

Если к вечеру живот кажется тяжелым и надутым, а с утра вы просыпаетесь с ощущением "опухшего" тела — дело может быть не в лишнем весе, а в скрытом воспалении. Такое состояние провоцируют стресс, недостаток сна, малоподвижность и еда, которую вы кладёте на тарелку.
Хорошая новость: есть продукты, которые помогают организму успокоиться изнутри — уменьшают воспаление, ускоряют пищеварение и способствуют избавлению от лишней жидкости.
Все эти продукты усиливают воспаление, нарушают микробиоту кишечника и способствуют задержке воды.
Снижение вздутия — это не только про то, как выглядят джинсы на талии. Это важный шаг к здоровью: лучшее пищеварение, меньше воспалений, стабильнее настроение и больше энергии.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.
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