Этот напиток каждый день разрушает ваши почки — а вы считаете его безобидным

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки — молчаливые трудяги нашего тела. Они фильтруют кровь, поддерживают водный и минеральный баланс, а главное — работают без выходных. Но некоторые, казалось бы, безобидные напитки каждый день ставят их под удар. Вред может накапливаться годами — пока не появятся симптомы, когда уже поздно.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсиновый сок

Вот 5 худших напитков для здоровья почек — и безопасные замены, которые помогут сохранить фильтры организма в порядке.

Тёмные газировки

Вкус — яркий, последствия — серьёзные. В составе таких напитков есть фосфорная кислота, которая при регулярном употреблении повышает риск камней в почках и нарушений фильтрации. А ещё - тонна сахара и искусственных добавок.

Чем заменить: вода с лимоном, огурцом или мятой. А ещё лучше — кокосовая вода: вкусно и мягко очищает.

Магазинные фруктовые напитки

Большинство из них — не сок, а сладкий коктейль с ароматизаторами. Высокое содержание сахара и консервантов бьёт по уровню сахара в крови, давлению и, как следствие, по почкам.

Чем заменить: домашний сок без сахара или свежие фрукты целиком — клетчатка в них только в плюс.

Алкоголь

Регулярное употребление повышает давление, обезвоживает организм и увеличивает нагрузку на печень — а значит, и на почки.

Чем заменить: отвары крапивы, семян кориандра или корня одуванчика. Особенно натощак или утром — они мягко запускают фильтрацию и уменьшают отёки.

Энергетики

Обещают прилив сил, но оставляют обезвоживание и переутомление почек. Кофеин, сахар, синтетические добавки — всё сразу.

Чем заменить: чашка матча или зелёного чая бодрит мягче. А ещё - вода с щепоткой гималайской соли — натуральный способ "включить" организм.

Спортивные напитки

Да, они нужны спортсменам после марафона. Но если вы не потеете ведро в день, то соль, сахар и красители из бутылки — лишняя нагрузка на фильтрующую систему.

Чем заменить: вода с лимоном и щепоткой соли — простой способ пополнить электролиты после тренировки.

Зачем почкам чистое топливо

Почки работают 24/7 и не просят многого: достаточно воды, минимум токсинов и бережного отношения. Неправильные напитки запускают воспаление, провоцируют гипертонию и могут привести к почечной недостаточности.

Лучшее время для заботы: с утра — лимонная вода или травяной настой. В течение дня — медленное питьё воды, а не резкие "залпы".

Внимание: тревожные сигналы от почек

Если почки перегружены, тело подаёт сигналы:

Постоянная усталость и отёчность.

Редкое или пенистое мочеиспускание.

Металлический привкус во рту.

Сухая кожа и спазмы.

Повышенное давление и отсутствие аппетита.

Заметили подобное? Не затягивайте — сдайте анализы и обратитесь к врачу.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования и спермообразования регуляцию химического гомеостаза организма.

