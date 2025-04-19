Этот напиток каждый день разрушает ваши почки — а вы считаете его безобидным

Почки — молчаливые трудяги нашего тела. Они фильтруют кровь, поддерживают водный и минеральный баланс, а главное — работают без выходных. Но некоторые, казалось бы, безобидные напитки каждый день ставят их под удар. Вред может накапливаться годами — пока не появятся симптомы, когда уже поздно.
Вот 5 худших напитков для здоровья почек — и безопасные замены, которые помогут сохранить фильтры организма в порядке.
Вкус — яркий, последствия — серьёзные. В составе таких напитков есть фосфорная кислота, которая при регулярном употреблении повышает риск камней в почках и нарушений фильтрации. А ещё - тонна сахара и искусственных добавок.
Большинство из них — не сок, а сладкий коктейль с ароматизаторами. Высокое содержание сахара и консервантов бьёт по уровню сахара в крови, давлению и, как следствие, по почкам.
Регулярное употребление повышает давление, обезвоживает организм и увеличивает нагрузку на печень — а значит, и на почки.
Обещают прилив сил, но оставляют обезвоживание и переутомление почек. Кофеин, сахар, синтетические добавки — всё сразу.
Да, они нужны спортсменам после марафона. Но если вы не потеете ведро в день, то соль, сахар и красители из бутылки — лишняя нагрузка на фильтрующую систему.
Почки работают 24/7 и не просят многого: достаточно воды, минимум токсинов и бережного отношения. Неправильные напитки запускают воспаление, провоцируют гипертонию и могут привести к почечной недостаточности.
Если почки перегружены, тело подаёт сигналы:
Заметили подобное? Не затягивайте — сдайте анализы и обратитесь к врачу.
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования и спермообразования регуляцию химического гомеостаза организма.
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