МРТ: что делать, если страх закрытых пространств мешает пройти обследование

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для некоторых пациентов само слово "томография" вызывает тревогу. Не из-за диагноза — а из-за самого процесса. Замкнутое пространство, громкие звуки аппарата, невозможность двигаться. И это не каприз: по данным исследований, от 5% до 10% пациентов не могут пройти МРТ или КТ из-за клаустрофобии, сообщает MedPulse.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аппарат МРТ

Тревога, которая мешает лечению

По словам радиолога Жулианы Машаду из больницы CHC-UFPR, почти 37% людей испытывают сильную тревожность перед МРТ. И в ряде случаев страх настолько силён, что пациенты прерывают обследование. Это опасно: ведь именно эти методы часто позволяют вовремя выявить серьёзные заболевания — опухоли, сосудистые патологии, неврологические расстройства.

"Когда тревога мешает пройти обследование, страдает диагностика — а значит, и шанс на раннее лечение", — отмечает специалист.

Что помогает успокоиться

К счастью, есть простые, но действенные меры, которые помогают снизить напряжение и не сорвать обследование:

Честный разговор. Пациенту важно заранее знать, как проходит процедура, сколько она длится, какие ощущения возможны.

Дыхание. Глубокое и ритмичное дыхание перед началом помогает снизить пульс и вызывает эффект расслабления.

Зрительный контакт. Просмотр фотографий оборудования и кабинета перед визитом снижает тревогу от "неизвестности".

Страх — это не приговор

Жулиана подчёркивает: откладывать обследование из-за страха — не выход. Чем раньше обнаружено скрытое заболевание, тем выше шанс на успешное лечение. Обследования вроде МРТ и КТ — это не просто техника, а шанс на здоровье и жизнь.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

