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МРТ: что делать, если страх закрытых пространств мешает пройти обследование

1:52
Здоровье

Для некоторых пациентов само слово "томография" вызывает тревогу. Не из-за диагноза — а из-за самого процесса. Замкнутое пространство, громкие звуки аппарата, невозможность двигаться. И это не каприз: по данным исследований, от 5% до 10% пациентов не могут пройти МРТ или КТ из-за клаустрофобии, сообщает MedPulse.

Аппарат МРТ
Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аппарат МРТ

Тревога, которая мешает лечению

По словам радиолога Жулианы Машаду из больницы CHC-UFPR, почти 37% людей испытывают сильную тревожность перед МРТ. И в ряде случаев страх настолько силён, что пациенты прерывают обследование. Это опасно: ведь именно эти методы часто позволяют вовремя выявить серьёзные заболевания — опухоли, сосудистые патологии, неврологические расстройства.

"Когда тревога мешает пройти обследование, страдает диагностика — а значит, и шанс на раннее лечение", — отмечает специалист.

Что помогает успокоиться

К счастью, есть простые, но действенные меры, которые помогают снизить напряжение и не сорвать обследование:

  • Честный разговор. Пациенту важно заранее знать, как проходит процедура, сколько она длится, какие ощущения возможны.

  • Дыхание. Глубокое и ритмичное дыхание перед началом помогает снизить пульс и вызывает эффект расслабления.

  • Зрительный контакт. Просмотр фотографий оборудования и кабинета перед визитом снижает тревогу от "неизвестности".

Страх — это не приговор

Жулиана подчёркивает: откладывать обследование из-за страха — не выход. Чем раньше обнаружено скрытое заболевание, тем выше шанс на успешное лечение. Обследования вроде МРТ и КТ — это не просто техника, а шанс на здоровье и жизнь.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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