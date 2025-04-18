Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство

Хотите выглядеть моложе, чувствовать себя бодрее и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Удивительно, но в этом может помочь обычный напиток, который стоит всего пару рублей за чашку — речь о чае.
Исследование, проведённое в Китае и Великобритании, показало: люди, которые выпивают около трёх чашек чая в день, имеют более низкий биологический возраст. У них ниже:
Секрет — в полифенолах, активных соединениях, которые содержатся в любом чае: чёрном, зелёном, улун и даже жёлтом. Они действуют как мощные антиоксиданты:
А ещё чай улучшает усвояемость жиров и помогает регулировать обмен веществ — что делает его особенно полезным после 35 лет.
Учёные не выявили большой разницы между зелёным и чёрным сортами. Главное — регулярность. Пить по 2-3 чашки в день — это уже вклад в замедление старения.
Чай можно пить вместо кофе, особенно днём: он бодрит мягко, не вызывает скачков давления и не мешает сну.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.