Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите выглядеть моложе, чувствовать себя бодрее и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Удивительно, но в этом может помочь обычный напиток, который стоит всего пару рублей за чашку — речь о чае.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Что обнаружили учёные

Исследование, проведённое в Китае и Великобритании, показало: люди, которые выпивают около трёх чашек чая в день, имеют более низкий биологический возраст. У них ниже:

Артериальное давление.

Уровень "плохого" холестерина.

Процент жира в организме.

Почему чай работает

Секрет — в полифенолах, активных соединениях, которые содержатся в любом чае: чёрном, зелёном, улун и даже жёлтом. Они действуют как мощные антиоксиданты:

Защищают клетки от старения.

Поддерживают здоровье кишечника.

Улучшают работу иммунной и нервной систем.

А ещё чай улучшает усвояемость жиров и помогает регулировать обмен веществ — что делает его особенно полезным после 35 лет.

А какой чай лучше

Учёные не выявили большой разницы между зелёным и чёрным сортами. Главное — регулярность. Пить по 2-3 чашки в день — это уже вклад в замедление старения.

Дополнительный бонус

Чай можно пить вместо кофе, особенно днём: он бодрит мягко, не вызывает скачков давления и не мешает сну.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

