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Скандал в Нидерландах: десятки доноров оказались биологическими отцами десятков детей — вопреки закону

3:38
Здоровье

В Нидерландах разгорелся громкий медицинский скандал: десятки доноров спермы оказались биологическими отцами по 25 и более детей каждый, что напрямую нарушает действующее законодательство страны. Об этом сообщила Национальная федерация акушерства и гинекологии (NVOG).

Мужчина с ребёнком
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина с ребёнком

Нарушения вскрылись благодаря новому национальному реестру доноров, который начал действовать в апреле. Выяснилось, что на протяжении десятилетий клиники искусственного оплодотворения использовали одни и те же образцы, передавали их между учреждениями без должного контроля и позволяли донорам сдавать сперму сразу в нескольких клиниках.

"Число так называемых "мегадоноров” должно было быть нулевым. От имени всей отрасли мы приносим извинения. Мы не соблюдали надлежащие процедуры", — прокомментировала ситуацию гинеколог Марике Схуненберг в эфире телеканала Nieuwsuur.

Закон был, но работал только на бумаге

Согласно закону 1992 года, один донор спермы не мог быть биологическим отцом более 25 детей, чтобы предотвратить риск непреднамеренного инцеста. Однако строгие законы о защите личных данных долгое время мешали реально контролировать соблюдение этого правила. В 2018 году лимит сократили до 12 детей, но эффективный механизм контроля появился лишь сейчас — через цифровую базу данных с уникальными кодами.

"Впервые мы точно знаем, сколько детей приходится на каждого донора", — признала Схуненберг.

С 2004 года, когда в Нидерландах отменили анонимность доноров, выявили как минимум 85 "мегадоноров”, у каждого из которых от 26 до 75 детей.

Среди доноров — врачи, использовавшие собственную сперму

Особое возмущение вызвал тот факт, что среди доноров оказались десять врачей, в том числе скандально известный Ян Карбаат, который стал отцом не менее 81 ребёнка, используя свою сперму без ведома пациенток.

А самым плодовитым донором признан Джонатан Джейкоб Мейер - центральный персонаж документального сериала Netflix The Man with 1.000 Kids. По данным NVOG, он стал отцом более 550 детей по всему миру, из них более 100 — в Нидерландах.

Медицинская катастрофа и тревога будущего

Тис ван дер Мер, руководитель фонда Stichting Donorkind, который помогает детям находить своих биологических родителей, назвал ситуацию "медицинской катастрофой".

"Это только начало: разрушена доверие к медицине, а психическая нагрузка на детей и некоторых доноров может со временем только усилиться", — отметил он.

Оценки пугают: более 3 000 детей в Нидерландах, вероятно, имеют по 25 и более единокровных братьев и сестёр, о существовании которых они даже не подозревают. В условиях небольшой и густонаселённой страны, такой как Нидерланды, это создаёт реальную угрозу кровосмешения.

"Когда эти дети начнут встречаться и влюбляться, им придётся делать ДНК-тесты, чтобы убедиться, что они не родственники", — подчеркнул ван дер Мер.

Власти уже призвали родителей, детей и самих доноров обращаться в клиники за разъяснением. Министерство здравоохранения пообещало доложить парламенту о ситуации в течение недели.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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