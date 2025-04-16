Скандал в Нидерландах: десятки доноров оказались биологическими отцами десятков детей — вопреки закону

В Нидерландах разгорелся громкий медицинский скандал: десятки доноров спермы оказались биологическими отцами по 25 и более детей каждый, что напрямую нарушает действующее законодательство страны. Об этом сообщила Национальная федерация акушерства и гинекологии (NVOG).
Нарушения вскрылись благодаря новому национальному реестру доноров, который начал действовать в апреле. Выяснилось, что на протяжении десятилетий клиники искусственного оплодотворения использовали одни и те же образцы, передавали их между учреждениями без должного контроля и позволяли донорам сдавать сперму сразу в нескольких клиниках.
"Число так называемых "мегадоноров” должно было быть нулевым. От имени всей отрасли мы приносим извинения. Мы не соблюдали надлежащие процедуры", — прокомментировала ситуацию гинеколог Марике Схуненберг в эфире телеканала Nieuwsuur.
Согласно закону 1992 года, один донор спермы не мог быть биологическим отцом более 25 детей, чтобы предотвратить риск непреднамеренного инцеста. Однако строгие законы о защите личных данных долгое время мешали реально контролировать соблюдение этого правила. В 2018 году лимит сократили до 12 детей, но эффективный механизм контроля появился лишь сейчас — через цифровую базу данных с уникальными кодами.
"Впервые мы точно знаем, сколько детей приходится на каждого донора", — признала Схуненберг.
С 2004 года, когда в Нидерландах отменили анонимность доноров, выявили как минимум 85 "мегадоноров”, у каждого из которых от 26 до 75 детей.
Особое возмущение вызвал тот факт, что среди доноров оказались десять врачей, в том числе скандально известный Ян Карбаат, который стал отцом не менее 81 ребёнка, используя свою сперму без ведома пациенток.
А самым плодовитым донором признан Джонатан Джейкоб Мейер - центральный персонаж документального сериала Netflix The Man with 1.000 Kids. По данным NVOG, он стал отцом более 550 детей по всему миру, из них более 100 — в Нидерландах.
Тис ван дер Мер, руководитель фонда Stichting Donorkind, который помогает детям находить своих биологических родителей, назвал ситуацию "медицинской катастрофой".
"Это только начало: разрушена доверие к медицине, а психическая нагрузка на детей и некоторых доноров может со временем только усилиться", — отметил он.
Оценки пугают: более 3 000 детей в Нидерландах, вероятно, имеют по 25 и более единокровных братьев и сестёр, о существовании которых они даже не подозревают. В условиях небольшой и густонаселённой страны, такой как Нидерланды, это создаёт реальную угрозу кровосмешения.
"Когда эти дети начнут встречаться и влюбляться, им придётся делать ДНК-тесты, чтобы убедиться, что они не родственники", — подчеркнул ван дер Мер.
Власти уже призвали родителей, детей и самих доноров обращаться в клиники за разъяснением. Министерство здравоохранения пообещало доложить парламенту о ситуации в течение недели.
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