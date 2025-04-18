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Углевод, который не мешает худеть — вы точно его недооценивали

2:19
Здоровье

Когда речь заходит о полезных углеводах, большинство вспоминает киноа или коричневый рис. Но есть продукт, который уже тысячелетия занимает почётное место в рационе — амарант. Маленькое зерно с огромной пользой, известное ещё ацтекам как "пища бессмертия", сейчас возвращается в моду — и на это есть веские причины.

Амарант
Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амарант

Почему амарант называют идеальным углеводом

Амарант — это не просто безглютеновое зерно, а настоящий кладезь:

  • Белка (его больше, чем в рисе и кукурузе).
  • Клетчатки.
  • Лизина - редкой для злаков аминокислоты.
  • Кальция, железа, магния, витаминов A и C.
  • Фитонутриентов, которые снижают воспаление и поддерживают здоровье сердца.

В отличие от очищенных злаков, амарант — цельный продукт, содержащий и отруби, и зародыш, и эндосперм. Это значит, что он сохраняет максимум питательных веществ.

Что делает его особенным

  • Низкий гликемический индекс - не вызывает скачков сахара в крови.
  • Отличная насыщаемость - вы дольше не чувствуете голода.
  • Подходит при непереносимости глютена - идеален для людей с чувствительной пищеварительной системой.
  • Мягкий ореховый вкус - его легко адаптировать как к солёным, так и к сладким блюдам.

Как есть амарант: 6 идей

  • Каша: отличная альтернатива овсянке, особенно с финиками, орехами и корицей.
  • Попкорн: обжарьте сухие зёрна на сковороде до хруста.
  • Мука для выпечки: без глютена, отлично подходит для хлеба и печенья.
  • Блины: добавьте в тесто для нежного, чуть орехового вкуса.
  • Салаты: его зелёные листья тоже съедобны и богаты витаминами.
  • Смешивайте с рисом: сочетание с коричневым рисом даёт сытное и сбалансированное блюдо.

Почему стоит включить амарант в рацион уже сейчас

В отличие от модных продуктов, чья популярность приходит и уходит, амарант — это проверенное временем зерно с высокой пищевой ценностью. Он прост в приготовлении, подходит большинству диет и действительно питателен. Если вы ищете полезный углевод, это ваш герой.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца - широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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