Углевод, который не мешает худеть — вы точно его недооценивали

Когда речь заходит о полезных углеводах, большинство вспоминает киноа или коричневый рис. Но есть продукт, который уже тысячелетия занимает почётное место в рационе — амарант. Маленькое зерно с огромной пользой, известное ещё ацтекам как "пища бессмертия", сейчас возвращается в моду — и на это есть веские причины.
Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амарант
Почему амарант называют идеальным углеводом
Амарант — это не просто безглютеновое зерно, а настоящий кладезь:
Белка (его больше, чем в рисе и кукурузе).
Клетчатки.
Лизина - редкой для злаков аминокислоты.
Кальция, железа, магния, витаминов A и C.
Фитонутриентов, которые снижают воспаление и поддерживают здоровье сердца.
В отличие от очищенных злаков, амарант — цельный продукт, содержащий и отруби, и зародыш, и эндосперм. Это значит, что он сохраняет максимум питательных веществ.
Что делает его особенным
Низкий гликемический индекс - не вызывает скачков сахара в крови.
Отличная насыщаемость - вы дольше не чувствуете голода.
Подходит при непереносимости глютена - идеален для людей с чувствительной пищеварительной системой.
Мягкий ореховый вкус - его легко адаптировать как к солёным, так и к сладким блюдам.
Как есть амарант: 6 идей
Каша: отличная альтернатива овсянке, особенно с финиками, орехами и корицей.
Попкорн: обжарьте сухие зёрна на сковороде до хруста.
Мука для выпечки: без глютена, отлично подходит для хлеба и печенья.
Блины: добавьте в тесто для нежного, чуть орехового вкуса.
Салаты: его зелёные листья тоже съедобны и богаты витаминами.
Смешивайте с рисом: сочетание с коричневым рисом даёт сытное и сбалансированное блюдо.
Почему стоит включить амарант в рацион уже сейчас
В отличие от модных продуктов, чья популярность приходит и уходит, амарант — это проверенное временем зерно с высокой пищевой ценностью. Он прост в приготовлении, подходит большинству диет и действительно питателен. Если вы ищете полезный углевод, это ваш герой.
Уточнения
Амара́нт или щири́ца - широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.