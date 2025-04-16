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Выгорание у матерей: почему число детей имеет значение

Здоровье

Сколько детей нужно для счастья? Ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос попытались дать исследователи из китайского университета Суджоу. Проанализировав данные более 55 тысяч британок, они пришли к неожиданному выводу: именно двое детей - та самая золотая середина, которая лучше всего отражается на психическом здоровье женщины.

Зимняя прогулка
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зимняя прогулка

Согласно статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders, женщины с двумя детьми реже страдают от депрессии и биполярного расстройства, чем те, у кого один ребёнок — или больше двух. Ученые говорят об "эффекте защиты", при котором родительство при определённом количестве детей становится фактором устойчивости к психическим расстройствам.

"Двое — это некое тонкое равновесие между "слишком много” и "слишком мало” детей", - подтверждает психолог-клиницист Амели Бухобза.

Она отмечает, что при одном ребёнке вся эмоциональная и воспитательная нагрузка ложится на родителя - и это может быть изматывающе.

"Один ребёнок требует большего внимания и присутствия, — говорит Бухобза. — А когда их двое, они начинают взаимодействовать друг с другом, отвлекать друг друга, и родителям становится немного легче".

Но если детей становится трое и больше, ситуация резко меняется. В семье возникает новая динамика, возрастает бытовая и эмоциональная нагрузка, а вместе с ней — и риск ментального истощения.

Число — не главное. Важно — как вы себя чувствуете

Впрочем, по мнению психолога, универсального "идеального количества детей" не существует. Всё зависит от контекста: уровня поддержки, качества отношений, личных ресурсов и — что важно — пространства, которое женщина может сохранить для себя.

"Это не вопрос материнской компетентности. Это вопрос условий, ресурсов и внутреннего баланса", — подчёркивает Бухобза.

Некоторые женщины могут прекрасно себя чувствовать с четырьмя детьми. Другие — чувствуют перегруз уже с одним. И это нормально.

И, пожалуй, главный вывод этого исследования в том, что о психическом здоровье матерей пора говорить открыто и всерьёз. Материнство не должно означать потерю себя как личности и женщины.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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