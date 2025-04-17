Диета 2025: те же плюсы, что от голодания — но с едой на тарелке

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прерывистое голодание — популярный способ сбросить вес и улучшить обмен веществ. Но возможно, в 2025 году ему появится достойная альтернатива. Новое исследование Университета Суррея показало: достаточно просто сократить углеводы, и вы получите те же метаболические плюсы, что и при интервальном голодании — но без жёстких ограничений.

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Что именно выяснили учёные

В эксперименте участвовали взрослые с избыточным весом и ожирением. Их поделили на три группы:

Стандартное питание.

Низкоуглеводная диета с нормальной калорийностью.

Низкоуглеводная диета с сильным ограничением калорий.

Оказалось, что обе низкоуглеводные диеты дали положительный эффект:

Снизился уровень триглицеридов в крови.

Улучшилась способность усваивать жиры.

Организм начал активнее использовать жир как источник энергии.

И всё это — без необходимости голодать или резко снижать количество калорий.

Почему это важно

По словам одного из авторов исследования, доцента кафедры питания Адама Коллинза, сокращение углеводов может запускать те же метаболические процессы, что и кратковременное голодание. То есть можно поддерживать здоровье, не отказываясь от еды, а просто немного изменив состав рациона.

Что насчёт чувства голода

Интересно, что участники действительно чувствовали повышенный голод в дни низкоуглеводного питания. Но уже через пару дней аппетит выравнивался — организм адаптировался к изменениям. Это делает подход более реалистичным для долгосрочного соблюдения.

Перспектива: не просто диета, а помощь в лечении

Метод может стать новым направлением в профилактике и лечении:

Диабета 2 типа.

Сердечно-сосудистых заболеваний.

Ожирения и метаболического синдрома.

Всё это — без резкого ограничения калорий и жёстких диет.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

