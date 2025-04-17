Диета 2025: те же плюсы, что от голодания — но с едой на тарелке

Прерывистое голодание — популярный способ сбросить вес и улучшить обмен веществ. Но возможно, в 2025 году ему появится достойная альтернатива. Новое исследование Университета Суррея показало: достаточно просто сократить углеводы, и вы получите те же метаболические плюсы, что и при интервальном голодании — но без жёстких ограничений.
В эксперименте участвовали взрослые с избыточным весом и ожирением. Их поделили на три группы:
Оказалось, что обе низкоуглеводные диеты дали положительный эффект:
И всё это — без необходимости голодать или резко снижать количество калорий.
По словам одного из авторов исследования, доцента кафедры питания Адама Коллинза, сокращение углеводов может запускать те же метаболические процессы, что и кратковременное голодание. То есть можно поддерживать здоровье, не отказываясь от еды, а просто немного изменив состав рациона.
Интересно, что участники действительно чувствовали повышенный голод в дни низкоуглеводного питания. Но уже через пару дней аппетит выравнивался — организм адаптировался к изменениям. Это делает подход более реалистичным для долгосрочного соблюдения.
Метод может стать новым направлением в профилактике и лечении:
Всё это — без резкого ограничения калорий и жёстких диет.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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