Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подвергается риску чуть ли не каждый: спасите свои почки от беды
Погоня за престижем обернулась провалом: 4 модели Mercedes, теряющие в цене рекордно быстро
Можно ли повторно использовать садовую землю
Всего 5 минут и готово: этот рецепт овсяного десерта в микроволновке покорит ваше сердце
Чемодан без стресса: этот метод поможет собрать чемодан и не забыть ничего важного
Никогда не ставьте микроволновку в этих 5 местах: вы рискуете безопасностью
Психолог заявила, что Ян Абрамов по-прежнему любит Алсу
Тело скажет спасибо: 3 отличных упражнения после 50, которые вернут силу и молодость
Кипрские деревни на грани исчезновения: как 2000 оползней изменили судьбы местных жителей

Пей хоть литрами: этот напиток чистит кишечник, убирает вздутие и сжигает жир на животе

Здоровье

Ты ощущаешь тяжесть, надувшийся живот и постоянную усталость? Организм намекает: пора навести порядок изнутри. И для этого есть один простой, натуральный и даже вкусный способ — очищающий напиток, который запускает пищеварение, убирает вздутие и помогает избавиться от жира в области талии.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Волшебный детокс-напиток: рецепт

Тебе понадобится

  • 1 стакан тёплой воды.
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса.
  • 1 чайная ложка чиа-семян.
  • 1 чайная ложка льняного семени.
  • 1 чайная ложка мёда (по желанию).

Как приготовить

  • Смешай все ингредиенты в тёплой воде.
  • Дай настояться 5-10 минут, чтобы чиа набухли.
  • Хорошо перемешай и выпей утром натощак.

Почему это работает

  • Лимонный сок активизирует пищеварение и помогает выводить токсины.
  • Яблочный уксус восстанавливает микрофлору кишечника.
  • Чиа богаты клетчаткой — запускают перистальтику.
  • Льняное семя действует мягко, как природное слабительное.
  • Мёд успокаивает кишечник и снижает воспаления.

Какой эффект ты получишь

  • Уходит пузырящееся вздутие и чувство тяжести
  • Кишечник очищается — прощай, токсины и застой
  • Появляется энергия и лёгкость, а живот становится заметно плоским

Если пить этот напиток регулярно, ты почувствуешь, как становится легче — и физически, и эмоционально. Он работает мягко, но эффективно. Попробуй — и наблюдай, как меняется твой организм.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Авто
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Щенок с сюрпризом: как доказать, что питомец был болен до покупки
Лежишь у стены — худеешь: как работает магия простого движения
Пей хоть литрами: этот напиток чистит кишечник, убирает вздутие и сжигает жир на животе
Гениальный немецкий трюк против плесени: даже копейки не потратите
Пять звёзд, да не те: чем краш-тесты в Китае отличаются от европейских
Простой, как дважды два: рецепт закуски из печени и яиц, который станет вашим фирменным блюдом
Солнечные пляжи и доступное жильё: Флорианополис покоряет сердца местных и туристов
Отечественные самолёты возвращаются: МС-21 совершил успешный полёт
Эос — ключ к звёздам? Почему учёные в восторге от огромного невидимого облака
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.