Сожги жир, пока спишь: как творог запускает метаболизм

В каждом холодильнике он есть, но редко кто использует его в полную силу. А между тем творог — не просто лёгкий ужин или перекус. Это один из самых недооценённых продуктов с жиросжигающим и расслабляющим эффектом. И всё благодаря белку, который в нём содержится.
Главный компонент творога — казеин. Это медленно усваиваемый белок, который долго переваривается, насыщает организм аминокислотами и надолго убирает чувство голода. Благодаря этому:
Казеин особенно хорош перед сном или после тренировки — он помогает восстановлению мышц и снижению жировой массы.
Творог также содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в выработке серотонина и мелатонина. Первый улучшает настроение, второй отвечает за качество сна. Употребление творога вечером помогает:
Не стоит заедать творог колбасой, вареньем или сдобой. Лучше сочетать его с:
Так вы получите максимум пользы и удовольствия без лишнего сахара. Если вы хотите похудеть без жёстких диет и спать крепко — добавьте творог в вечернее меню. Это дешёвый и эффективный способ помочь своему телу восстановиться и сжечь лишнее без лишнего стресса.
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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