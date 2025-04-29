Сожги жир, пока спишь: как творог запускает метаболизм

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В каждом холодильнике он есть, но редко кто использует его в полную силу. А между тем творог — не просто лёгкий ужин или перекус. Это один из самых недооценённых продуктов с жиросжигающим и расслабляющим эффектом. И всё благодаря белку, который в нём содержится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Казеин: белок, который работает даже ночью

Главный компонент творога — казеин. Это медленно усваиваемый белок, который долго переваривается, насыщает организм аминокислотами и надолго убирает чувство голода. Благодаря этому:

Уменьшается вечерний аппетит.

Ускоряется обмен веществ даже во сне.

Организм начинает использовать больше энергии на переработку пищи.

Казеин особенно хорош перед сном или после тренировки — он помогает восстановлению мышц и снижению жировой массы.

Сон, как у младенца

Творог также содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в выработке серотонина и мелатонина. Первый улучшает настроение, второй отвечает за качество сна. Употребление творога вечером помогает:

Засыпать быстрее.

Реже просыпаться ночью.

Просыпаться отдохнувшим.

Как правильно есть творог

Не стоит заедать творог колбасой, вареньем или сдобой. Лучше сочетать его с:

Йогуртом или кефиром.

Орехами.

Фруктами.

Ложечкой мёда или корицей.

Так вы получите максимум пользы и удовольствия без лишнего сахара. Если вы хотите похудеть без жёстких диет и спать крепко — добавьте творог в вечернее меню. Это дешёвый и эффективный способ помочь своему телу восстановиться и сжечь лишнее без лишнего стресса.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

