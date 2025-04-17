Парацетамол бьет по мужской силе? Профессор раскрыл неочевидную правду о популярном лекарстве

В Daily Mail недавно появилась статья, утверждающая, что парацетамол может негативно сказаться на мужской фертильности. Это вызвало оживленные дискуссии в СМИ.
Однако профессор Владимир Дадали, руководитель кафедры биохимии Северо-Западного медицинского университета имени И. И. Мечникова, подчеркнул, что кратковременный прием препарата не представляет серьезной угрозы.
По его словам, парацетамол обычно принимают краткими курсами при повышении температуры или боли, и в течение этого времени он не успевает повлиять на репродуктивные функции мужчин, пишет Газета.Ru.
"Беспокоиться стоит только при длительном, систематическом приеме и в высоких дозировках", — добавил профессор.
Для поддержания мужской фертильности важно следить за уровнем цинка, магния и витаминов группы В, так как эти элементы способствуют активности и подвижности сперматозоидов, считает Дадали.
Что касается женщин, то, по словам профессора, кратковременный прием парацетамола также не представляет для них опасности. Врач рекомендовал женщинам включать в рацион витамин B8 для повышения шансов на зачатие и принимать во внимание фертильное окно, которое обычно приходится на период с 12 по 15 день 28-дневного менструального цикла.
Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.
Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
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