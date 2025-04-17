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Секрет пасхального застолья: 3 правила от эндокринолога, чтобы праздник не закончился визитом к врачу

2:27
Здоровье

Врач-эндокринолог Наталия Шведова из "Поликлиники.ру" рассказала, как избежать стресса для организма при переходе от постного рациона к традиционным пасхальным угощениям.

Пасха
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Пасха

Врач напомнила, что постное меню часто бедно жирами и сахарами, поэтому избыточное потребление куличей с кремами и шоколадом может негативно сказаться на поджелудочной железе. Особенно это касается людей с диабетом, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что избыток сахара усиливает воспаления и оксидативный стресс.

Более полезной альтернативой, по словам эксперта, являются творожные пасхи и куличи с натуральными подсластителями, такими как стевия или эритритол, а также с фруктовыми добавками. Они соответствуют современным рекомендациям по питанию, где половина тарелки должна быть занята овощами и фруктами, четверть — белками, а четверть — сложными углеводами, сообщает Газета.Ru.

Врач советует есть каждые 3-4 часа, включая в рацион белки (курица, рыба, творог), клетчатку (овощи, зелень) и медленные углеводы (гречка, киноа). Перед десертом лучше съесть белковое блюдо с овощами, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови.

Важно помнить о порциях: в 100 граммах кулича около 300-400 килокалорий и до 30 граммов сахара. Здоровому человеку стоит ограничиться 1-2 небольшими кусочками, а людям с диабетом или лишним весом — не более 50 граммов, сочетая десерт с белком.

"Хорошая новость: яйца больше не считаются вредными, даже наоборот. Согласно мета-анализу 2020 года, употребление до двух яиц в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже улучшает липидный профиль", — рассказала Шведова.

Творог богат кальцием и казеином, который долго сохраняет чувство сытости. Рекомендуется выбирать нежирные варианты (5-9%), добавила она.

При приготовлении куличей дома можно заменить часть белой муки на цельнозерновую или овсяную, а сахар — на фруктовое пюре. Это, по словам врача, снизит калорийность и добавит клетчатки, полезной для пищеварения.

Уточнения

Паска (пасха, укр. паска) — пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях.

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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