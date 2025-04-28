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Миндаль против морщин: чем орехи лучше дорогого крема

2:11
Здоровье

Забудьте о дорогих кремах — секрет упругой кожи часто прячется в самой обычной пище. Коллаген, отвечающий за молодость и плотность кожи, можно активизировать с помощью орехов. Эти маленькие, но мощные "эликсиры молодости" насыщают организм нутриентами, без которых коллаген просто не синтезируется.

миндаль
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миндаль

Почему орехи так важны для кожи

С возрастом естественная выработка коллагена снижается — появляются морщины, кожа становится тоньше. Но если обеспечить организм строительными материалами для этого белка, процесс можно замедлить. Витамины A, C, E, B-группа, медь, цинк и растительные жиры — всё это активаторы коллагена, и многие из них содержатся в орехах.

Вот три вида, которые особенно ценны для кожи.

Миндаль

  • Миндаль — настоящий кладезь питательных веществ для кожи: белки, медь, цинк, витамины B1, B5, B6, кальций, витамин Е и магний. Эти компоненты не только помогают вырабатывать коллаген, но и защищают от стресса — одного из врагов красивой кожи. Лучше выбирать сырой миндаль или натуральное миндальное масло без добавок.

Каштаны

  • Каштаны — редкие орехи, в которых есть витамин С. Он защищает кожу от разрушения коллагена и укрепляет иммунитет. Всего горсть (&frac14 стакана) даёт треть суточной нормы витамина C. Идеально — жареные каштаны без масла: вкусные и полезные.

Грецкие орехи

  • Омега-3, витамин Е, витамины группы В и цинк делают грецкие орехи суперфудом для кожи и мозга. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно, ведь резкие скачки инсулина могут замедлять выработку коллагена и провоцировать кожные проблемы.

Главное — регулярность

Включив эти орехи в рацион, вы не только улучшите питание кожи, но и естественно простимулируете выработку коллагена. Молодость действительно начинается изнутри.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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