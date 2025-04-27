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Кофе и тревожность: как не впасть в панику после любимого напитка

2:08
Здоровье

Кофе бодрит, поднимает настроение и помогает проснуться. Но иногда он даёт совсем другой эффект — учащённое сердцебиение, дрожь, нервозность и тревожные мысли. Эта реакция стала настолько частой, что в соцсетях её уже прозвали "кофейной тревожностью".

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Что же происходит в организме и как уменьшить стресс после чашки эспрессо?

Как кофе влияет на нервную систему

Главный "виновник" — кофеин. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за сонливость и расслабление. В результате мозг получает сигнал: "Действуй!" Ускоряется сердцебиение, повышается давление, тело переходит в режим "бей или беги". Всё это может восприниматься как тревога.

Почему не у всех возникает тревожность

  • Генетика: некоторые люди чувствительнее к кофеину из-за особенностей нервной системы и регуляции дофамина.
  • Скорость метаболизма: быстрые метаболизаторы перерабатывают кофеин легко, медленные — медленно, что повышает риск побочных эффектов.
  • Доза: безопасный предел — 400 мг кофеина в сутки (примерно 3-4 чашки). Больше — уже тревожный звоночек.

А можно ли нейтрализовать тревожность

Популярен совет добавлять в кофе L-теанин — аминокислоту из зелёного чая, которая якобы снижает нервозность. Но наука пока не даёт уверенных доказательств, что это действительно работает в сочетании с кофе.

Что делать, если кофе вызывает тревогу

  • Сократите дозу: перейдите на один-два эспрессо в день или попробуйте декаф.
  • Выбирайте сорт: арабика мягче и менее крепкая, чем робуста.
  • Пейте с едой: это замедлит всасывание кофеина и снизит его "удар".
  • Добавьте движение: быстрая прогулка помогает снять излишнее возбуждение.

Если после кофе вы чувствуете себя не в своей тарелке — это не прихоть. Это сигнал тела. Возможно, стоит пересмотреть рутину и дать организму более мягкий способ проснуться.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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