Кофе и тревожность: как не впасть в панику после любимого напитка

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе бодрит, поднимает настроение и помогает проснуться. Но иногда он даёт совсем другой эффект — учащённое сердцебиение, дрожь, нервозность и тревожные мысли. Эта реакция стала настолько частой, что в соцсетях её уже прозвали "кофейной тревожностью".

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Что же происходит в организме и как уменьшить стресс после чашки эспрессо?

Как кофе влияет на нервную систему

Главный "виновник" — кофеин. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за сонливость и расслабление. В результате мозг получает сигнал: "Действуй!" Ускоряется сердцебиение, повышается давление, тело переходит в режим "бей или беги". Всё это может восприниматься как тревога.

Почему не у всех возникает тревожность

Генетика: некоторые люди чувствительнее к кофеину из-за особенностей нервной системы и регуляции дофамина.

некоторые люди чувствительнее к кофеину из-за особенностей нервной системы и регуляции дофамина. Скорость метаболизма: быстрые метаболизаторы перерабатывают кофеин легко, медленные — медленно, что повышает риск побочных эффектов.

быстрые метаболизаторы перерабатывают кофеин легко, медленные — медленно, что повышает риск побочных эффектов. Доза: безопасный предел — 400 мг кофеина в сутки (примерно 3-4 чашки). Больше — уже тревожный звоночек.

А можно ли нейтрализовать тревожность

Популярен совет добавлять в кофе L-теанин — аминокислоту из зелёного чая, которая якобы снижает нервозность. Но наука пока не даёт уверенных доказательств, что это действительно работает в сочетании с кофе.

Что делать, если кофе вызывает тревогу

Сократите дозу: перейдите на один-два эспрессо в день или попробуйте декаф.

перейдите на один-два эспрессо в день или попробуйте декаф. Выбирайте сорт: арабика мягче и менее крепкая, чем робуста.

арабика мягче и менее крепкая, чем робуста. Пейте с едой: это замедлит всасывание кофеина и снизит его "удар".

это замедлит всасывание кофеина и снизит его "удар". Добавьте движение: быстрая прогулка помогает снять излишнее возбуждение.

Если после кофе вы чувствуете себя не в своей тарелке — это не прихоть. Это сигнал тела. Возможно, стоит пересмотреть рутину и дать организму более мягкий способ проснуться.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

