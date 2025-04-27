Кофе и тревожность: как не впасть в панику после любимого напитка

Кофе бодрит, поднимает настроение и помогает проснуться. Но иногда он даёт совсем другой эффект — учащённое сердцебиение, дрожь, нервозность и тревожные мысли. Эта реакция стала настолько частой, что в соцсетях её уже прозвали "кофейной тревожностью".
Что же происходит в организме и как уменьшить стресс после чашки эспрессо?
Главный "виновник" — кофеин. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за сонливость и расслабление. В результате мозг получает сигнал: "Действуй!" Ускоряется сердцебиение, повышается давление, тело переходит в режим "бей или беги". Всё это может восприниматься как тревога.
Популярен совет добавлять в кофе L-теанин — аминокислоту из зелёного чая, которая якобы снижает нервозность. Но наука пока не даёт уверенных доказательств, что это действительно работает в сочетании с кофе.
Если после кофе вы чувствуете себя не в своей тарелке — это не прихоть. Это сигнал тела. Возможно, стоит пересмотреть рутину и дать организму более мягкий способ проснуться.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.