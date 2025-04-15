Один элемент в рационе, который снижает давление лучше, чем диета

Если вы думаете, что для снижения давления достаточно сократить соль — вы лишь на полпути. Новое исследование, опубликованное в American Journal of Physiology — Renal Physiology, показывает: в борьбе с гипертонией важна не только низкая доля натрия в рационе, но и достаточное количество калия. А один из самых простых его источников — бананы.
Калий помогает организму уравновешивать влияние натрия, выводит лишнюю жидкость и снижает нагрузку на сосуды. Чем лучше соотношение калия к натрию — тем устойчивее давление.
Авторы исследования разработали математическую модель, показывающую, как именно влияет это соотношение на организм. Интересно, что реакция на калий может отличаться у мужчин и женщин: например, мужчины в период перименопаузы (или в возрасте 40-55 лет) больше подвержены гипертонии, но и быстрее реагируют на калиевую диету.
"Наши организмы эволюционировали на пище с высоким содержанием калия и низким содержанием соли.", — отмечает ведущий автор исследования, Мелисса Штадт.
Бананы — не единственный источник. Вот 10 продуктов, богатых калием и рекомендованных при высоком давлении:
Добавляя эти продукты в меню, вы помогаете сердцу, сосудам и организму в целом. Но важно помнить: питание должно быть сбалансированным, а не основанным на одном "полезном" ингредиенте. И не забывайте про контроль давления и рекомендации врача.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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