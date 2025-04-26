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Женщины живут дольше не просто так: новое исследование раскрывает, почему

1:59
Здоровье

Почему женщины живут дольше мужчин и стареют "умнее"? Долгое время это объясняли гормонами, образом жизни и стрессоустойчивостью. Но новое исследование проливает свет на куда более глубокий механизм — генетический.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Исследование, опубликованное в Science Advances, проводилось на мышах и оказалось по-настоящему прорывным. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили поведение второй Х-хромосомы у самок — той самой, которую обычно считают неактивной.

Х-хромосома, которая просыпается с возрастом

В экспериментах использовались 20-месячные мыши — примерно эквивалент 65-летнего человека. Исследователи модифицировали их вторую Х-хромосому, оставив её в "спящем" режиме. Однако с возрастом она внезапно активировалась и начала экспрессировать более 20 генов, связанных с развитием мозга — особенно в гиппокампе, отвечающем за память и обучение.

Женский мозг стареет иначе

По словам учёных, это может объяснить, почему у женщин когнитивные функции сохраняются дольше. Включение резервной Х-хромосомы даёт женскому мозгу дополнительные ресурсы. Как отметил один из авторов исследования:

"Женский мозг, как правило, выглядит моложе, и у него меньше когнитивных нарушений по сравнению с мужским".

И что это значит для всех нас

Открытие может стать основой для новых подходов к лечению старческого снижения памяти и других нейродегенеративных заболеваний — не только у женщин, но и у мужчин. Если механизм активации "спящей" Х-хромосомы удастся воспроизвести, это может кардинально изменить стратегии борьбы с возрастными изменениями мозга.

Исследование ещё на раннем этапе, но уже ясно одно: у природы был козырь в рукаве, и теперь мы его увидели.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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