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Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты

Здоровье

Истории о смерти во сне всегда вызывают тревогу: человек ложится спать, чувствуя себя хорошо — и больше не просыпается. Одна из таких трагедий произошла недавно: жена музыканта группы "Челси" Алексея Корзина ушла из жизни ночью, будучи молодой и, казалось бы, здоровой.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

На самом деле смерть во сне редко бывает беспричинной. По словам кардиолога Олега Варфоломеева, чаще всего причиной становится скрытая патология, о которой человек не знал.

Основные причины внезапной смерти во сне

Остановка сердца

Самая частая причина — сердечная аритмия, вызванная:

  • Ишемической болезнью сердца (кислородное голодание мышцы).
  • Фибрилляцией желудочков (хаотичные сокращения сердца).
  • Инфарктом миокарда (перекрытие сосуда тромбом).

Особенно коварны инфаркты у женщин — они часто проходят без боли в груди и маскируются под усталость или изжогу. При этом могут случиться даже во сне.

Инсульт

Резкий скачок давления или тромб в артерии может вызвать:

  • Геморрагический инсульт — разрыв сосуда.
  • Ишемический инсульт — закупорку артерии.

Ночью кровоток замедляется, и это повышает риск инсульта, особенно при аритмиях.

Апноэ сна

  • При этом синдроме мышцы глотки перекрывают дыхательные пути. Обычно мозг "просыпается" и восстанавливает дыхание, но если нет — возникает кислородное голодание и может наступить удушье.

Тромбоэмболия легочной артерии

  • Тромб, образовавшийся в ногах, может ночью оторваться, попасть в легкие и перекрыть кровоток — человек задыхается.

Реже смерть вызывают

  • Эпилептический приступ.
  • Анафилактическая реакция.
  • Редкие генетические синдромы, например, удлинённый интервал QT.

Есть ли шанс предотвратить такое

Частично — да. Помогает:

  • Лечение хронических болезней.
  • Терапия апноэ.
  • Отказ от алкоголя перед сном.
  • Регулярная проверка сердца.

Но, как признаёт врач, иногда патологии не выявляются при осмотрах. Некоторые аномалии обнаруживают только посмертно.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια - отсутствие дыхания, дословно — "безветрие") — остановка дыхательных движений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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