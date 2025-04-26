Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты

Истории о смерти во сне всегда вызывают тревогу: человек ложится спать, чувствуя себя хорошо — и больше не просыпается. Одна из таких трагедий произошла недавно: жена музыканта группы "Челси" Алексея Корзина ушла из жизни ночью, будучи молодой и, казалось бы, здоровой.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

На самом деле смерть во сне редко бывает беспричинной. По словам кардиолога Олега Варфоломеева, чаще всего причиной становится скрытая патология, о которой человек не знал.

Основные причины внезапной смерти во сне

Остановка сердца

Самая частая причина — сердечная аритмия, вызванная:

Ишемической болезнью сердца (кислородное голодание мышцы).

Фибрилляцией желудочков (хаотичные сокращения сердца).

Инфарктом миокарда (перекрытие сосуда тромбом).

Особенно коварны инфаркты у женщин — они часто проходят без боли в груди и маскируются под усталость или изжогу. При этом могут случиться даже во сне.

Инсульт

Резкий скачок давления или тромб в артерии может вызвать:

Геморрагический инсульт — разрыв сосуда.

Ишемический инсульт — закупорку артерии.

Ночью кровоток замедляется, и это повышает риск инсульта, особенно при аритмиях.

Апноэ сна

При этом синдроме мышцы глотки перекрывают дыхательные пути. Обычно мозг "просыпается" и восстанавливает дыхание, но если нет — возникает кислородное голодание и может наступить удушье.

Тромбоэмболия легочной артерии

Тромб, образовавшийся в ногах, может ночью оторваться, попасть в легкие и перекрыть кровоток — человек задыхается.

Реже смерть вызывают

Эпилептический приступ.

Анафилактическая реакция.

Редкие генетические синдромы, например, удлинённый интервал QT.

Есть ли шанс предотвратить такое

Частично — да. Помогает:

Лечение хронических болезней.

Терапия апноэ.

Отказ от алкоголя перед сном.

Регулярная проверка сердца.

Но, как признаёт врач, иногда патологии не выявляются при осмотрах. Некоторые аномалии обнаруживают только посмертно.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια - отсутствие дыхания, дословно — "безветрие") — остановка дыхательных движений.

