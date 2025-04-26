Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты

Истории о смерти во сне всегда вызывают тревогу: человек ложится спать, чувствуя себя хорошо — и больше не просыпается. Одна из таких трагедий произошла недавно: жена музыканта группы "Челси" Алексея Корзина ушла из жизни ночью, будучи молодой и, казалось бы, здоровой.
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Девушка спит
На самом деле смерть во сне редко бывает беспричинной. По словам кардиолога Олега Варфоломеева, чаще всего причиной становится скрытая патология, о которой человек не знал.
Основные причины внезапной смерти во сне
Остановка сердца
Самая частая причина — сердечная аритмия, вызванная: