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Экстрасенсы вместо врачей: ВЦИОМ подтвердил тревожный тренд последних лет

2:25
Здоровье

Каждый второй россиянин хотя бы раз обращался к экстрасенсам. И хотя звучит это как сюжет телешоу 2000-х, на самом деле — это реальный тренд, подтверждённый данными ВЦИОМ и Левада-Центра. Особенно активно россияне идут за "магией" в периоды кризисов — как личных, так и общественных.

Женщина экстрасенс
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина экстрасенс

Что толкает людей к мистике

Любовь, деньги и здоровье — вот главные темы, с которыми россияне приходят к экстрасенсам. В последние годы прибавились "снятие негатива" и "магическая помощь бизнесу". И чем выше тревожность в обществе, тем выше спрос.

По возрасту:

  • 25-34 года — чаще всего хотят наладить личную жизнь.
  • 35-44 года — ищут помощи в карьере и семье.
  • 55+ — переживают за здоровье и судьбу родных.

Соцсети в этом играют немалую роль. Блогеры и звёзды охотно делятся своими историями взаимодействия с "мастерами", нормализуя поход к экстрасенсу как часть заботы о себе.

Психология магического мышления

"Когда человек сталкивается с разводом, болезнью или увольнением, он ищет быстрые и простые ответы. Рациональность уходит на второй план — мы просто хотим, чтобы стало легче", — объясняют психологи.

В такие моменты критическое мышление снижается, а вера в чудо — напротив, возрастает.

Именно поэтому экстрасенсы обещают мгновенное решение — и получают клиентов. Людям нужно чувство контроля, даже если оно иллюзорно.

Когда магия становится опасной

Врачи и психиатры бьют тревогу: увлечение эзотерикой может обернуться серьёзными последствиями:

  • Отказом от медицинского лечения;
  • Усугублением тревожных состояний;
  • Потерей денег из-за мошенничества.

Экстрасенсы могут стать ловушкой, особенно для уязвимых людей.

Что делать вместо

Если беспокоит здоровье, настроение или отношения — идите к:

  • Психологу, чтобы разобраться в себе;
  • Врачу, чтобы проверить здоровье.

Магия может давать временное облегчение, но не решает проблему. А если вы уже не можете без раскладов и гаданий — возможно, самое время задуматься: а не заменили ли вы этим настоящую помощь?

Уточнения

Экстрасенс — человек, заявляющий, что обладает способностями к экстрасенсорному восприятию.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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