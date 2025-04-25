Экстрасенсы вместо врачей: ВЦИОМ подтвердил тревожный тренд последних лет

Каждый второй россиянин хотя бы раз обращался к экстрасенсам. И хотя звучит это как сюжет телешоу 2000-х, на самом деле — это реальный тренд, подтверждённый данными ВЦИОМ и Левада-Центра. Особенно активно россияне идут за "магией" в периоды кризисов — как личных, так и общественных.
Любовь, деньги и здоровье — вот главные темы, с которыми россияне приходят к экстрасенсам. В последние годы прибавились "снятие негатива" и "магическая помощь бизнесу". И чем выше тревожность в обществе, тем выше спрос.
По возрасту:
Соцсети в этом играют немалую роль. Блогеры и звёзды охотно делятся своими историями взаимодействия с "мастерами", нормализуя поход к экстрасенсу как часть заботы о себе.
"Когда человек сталкивается с разводом, болезнью или увольнением, он ищет быстрые и простые ответы. Рациональность уходит на второй план — мы просто хотим, чтобы стало легче", — объясняют психологи.
В такие моменты критическое мышление снижается, а вера в чудо — напротив, возрастает.
Именно поэтому экстрасенсы обещают мгновенное решение — и получают клиентов. Людям нужно чувство контроля, даже если оно иллюзорно.
Врачи и психиатры бьют тревогу: увлечение эзотерикой может обернуться серьёзными последствиями:
Экстрасенсы могут стать ловушкой, особенно для уязвимых людей.
Если беспокоит здоровье, настроение или отношения — идите к:
Магия может давать временное облегчение, но не решает проблему. А если вы уже не можете без раскладов и гаданий — возможно, самое время задуматься: а не заменили ли вы этим настоящую помощь?
Экстрасенс — человек, заявляющий, что обладает способностями к экстрасенсорному восприятию.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?