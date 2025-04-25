Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение

Секрет энергии, упругой кожи и крепкого иммунитета — в одном веществе. Соматотропин, или гормон роста, вырабатывается в нашем теле с рождения, но после 30 лет его уровень стремительно падает. Именно с этим связаны морщины, снижение мышечной массы и накопление жира.
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Женщина
К счастью, есть способы мягко простимулировать его выработку — без инъекций и дорогостоящих процедур.
Что делает соматропин
Этот гормон отвечает за:
Рост и восстановление тканей.
Сжигание жира.
Крепость костей и мышц.
Выработку коллагена и эластина.
Замедление старения на клеточном уровне.
Он активирует теломеразу — фермент, продлевающий жизнь клеток и защищающий ДНК.
Признаки снижения соматропина
Вялость, потеря выносливости.
Накопление жира, особенно на животе.
Обвисшая кожа, морщины.
Ломкость костей и слабость мышц.
Как повысить уровень соматропина естественным путём
Полноценный сон
Максимальная выработка гормона — с 23:00 до 2:00. Ложитесь до 23:00, уберите экраны за 1-2 часа до сна, спите в темноте.
Интервальное питание
Меньше сахара и быстрых углеводов, больше белка. Поддержать выработку гормона помогает интервальное голодание.
Поддерживает работу мозга и снижает риск деменции.
Соматропин — не волшебная таблетка, но мощный внутренний ресурс, который мы часто недооцениваем. Поддерживая его выработку естественными способами — через сон, питание и движение — мы можем замедлить старение, сохранить энергию и улучшить качество жизни. Главное — начать заботиться о себе уже сегодня, ведь молодость — это не только возраст, но и состояние организма.
Уточнения
Соматотропи́н также соматропи́н, соматотро́пный гормо́н, СТГ, "гормо́н ро́ста" — один из гормонов передней доли гипофиза.