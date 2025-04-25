Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку
Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке
Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной
Как отрастить брови за месяц — реальные лайфхаки и средства
Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников
Долгосрочные планы для Avito: как Таврин собирается сохранить культуру компании
Как часто поливать базилик, чтобы он всегда оставался свежим и ароматным

Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение

Здоровье

Секрет энергии, упругой кожи и крепкого иммунитета — в одном веществе. Соматотропин, или гормон роста, вырабатывается в нашем теле с рождения, но после 30 лет его уровень стремительно падает. Именно с этим связаны морщины, снижение мышечной массы и накопление жира.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

К счастью, есть способы мягко простимулировать его выработку — без инъекций и дорогостоящих процедур.

Что делает соматропин

Этот гормон отвечает за:

  • Рост и восстановление тканей.
  • Сжигание жира.
  • Крепость костей и мышц.
  • Выработку коллагена и эластина.
  • Замедление старения на клеточном уровне.

Он активирует теломеразу — фермент, продлевающий жизнь клеток и защищающий ДНК.

Признаки снижения соматропина

  • Вялость, потеря выносливости.
  • Накопление жира, особенно на животе.
  • Обвисшая кожа, морщины.
  • Ломкость костей и слабость мышц.

Как повысить уровень соматропина естественным путём

Полноценный сон

  • Максимальная выработка гормона — с 23:00 до 2:00. Ложитесь до 23:00, уберите экраны за 1-2 часа до сна, спите в темноте.

Интервальное питание

  • Меньше сахара и быстрых углеводов, больше белка. Поддержать выработку гормона помогает интервальное голодание.

Силовые тренировки

  • Базовые упражнения — приседания, тяги, отжимания — запускают "молодёжную" волну гормонов.

Какие продукты помогают

  • Мясо, орехи, бобовые (аргинин, орнитин, глютамин).
  • Рыбий жир, желтки (витамин D).
  • Вишня, грецкие орехи (мелатонин).
  • Красное мясо, авокадо (L-карнитин).

Что мешает выработке гормона

  • Сладкое и фастфуд.
  • Хронический стресс.
  • Недосып и ночной образ жизни.
  • Алкоголь, курение.

Соматропин защищает от болезней

Высокий уровень гормона:

  • Укрепляет сердце и сосуды.
  • Предотвращает остеопороз и ожирение.
  • Улучшает чувствительность к инсулину.
  • Поддерживает работу мозга и снижает риск деменции.

Соматропин — не волшебная таблетка, но мощный внутренний ресурс, который мы часто недооцениваем. Поддерживая его выработку естественными способами — через сон, питание и движение — мы можем замедлить старение, сохранить энергию и улучшить качество жизни. Главное — начать заботиться о себе уже сегодня, ведь молодость — это не только возраст, но и состояние организма.

Уточнения

Соматотропи́н также соматропи́н, соматотро́пный гормо́н, СТГ, "гормо́н ро́ста" — один из гормонов передней доли гипофиза.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Садоводство, цветоводство
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения Аудио 
Нам не показалось: во Вселенной нашлась жизнь — и шанс ошибки ничтожен
Наука и техника
Нам не показалось: во Вселенной нашлась жизнь — и шанс ошибки ничтожен Аудио 
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц
Красота и стиль
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Последние материалы
Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение
Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку
Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке
Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной
Как отрастить брови за месяц — реальные лайфхаки и средства
Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников
Долгосрочные планы для Avito: как Таврин собирается сохранить культуру компании
Как часто поливать базилик, чтобы он всегда оставался свежим и ароматным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.