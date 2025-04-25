Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение

Секрет энергии, упругой кожи и крепкого иммунитета — в одном веществе. Соматотропин, или гормон роста, вырабатывается в нашем теле с рождения, но после 30 лет его уровень стремительно падает. Именно с этим связаны морщины, снижение мышечной массы и накопление жира.

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К счастью, есть способы мягко простимулировать его выработку — без инъекций и дорогостоящих процедур.

Что делает соматропин

Этот гормон отвечает за:

Рост и восстановление тканей.

Сжигание жира.

Крепость костей и мышц.

Выработку коллагена и эластина.

Замедление старения на клеточном уровне.

Он активирует теломеразу — фермент, продлевающий жизнь клеток и защищающий ДНК.

Признаки снижения соматропина

Вялость, потеря выносливости.

Накопление жира, особенно на животе.

Обвисшая кожа, морщины.

Ломкость костей и слабость мышц.

Как повысить уровень соматропина естественным путём

Полноценный сон

Максимальная выработка гормона — с 23:00 до 2:00. Ложитесь до 23:00, уберите экраны за 1-2 часа до сна, спите в темноте.

Интервальное питание

Меньше сахара и быстрых углеводов, больше белка. Поддержать выработку гормона помогает интервальное голодание.

Силовые тренировки

Базовые упражнения — приседания, тяги, отжимания — запускают "молодёжную" волну гормонов.

Какие продукты помогают

Мясо, орехи, бобовые (аргинин, орнитин, глютамин).

Рыбий жир, желтки (витамин D).

Вишня, грецкие орехи (мелатонин).

Красное мясо, авокадо (L-карнитин).

Что мешает выработке гормона

Сладкое и фастфуд.

Хронический стресс.

Недосып и ночной образ жизни.

Алкоголь, курение.

Соматропин защищает от болезней

Высокий уровень гормона:

Укрепляет сердце и сосуды.

Предотвращает остеопороз и ожирение.

Улучшает чувствительность к инсулину.

Поддерживает работу мозга и снижает риск деменции.

Соматропин — не волшебная таблетка, но мощный внутренний ресурс, который мы часто недооцениваем. Поддерживая его выработку естественными способами — через сон, питание и движение — мы можем замедлить старение, сохранить энергию и улучшить качество жизни. Главное — начать заботиться о себе уже сегодня, ведь молодость — это не только возраст, но и состояние организма.

Уточнения

Соматотропи́н также соматропи́н, соматотро́пный гормо́н, СТГ, "гормо́н ро́ста" — один из гормонов передней доли гипофиза.

