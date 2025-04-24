Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Космос — не романтика, а суровое испытание. Для человеческого организма это агрессивная и чуждая среда. Даже короткий полёт способен вызвать сдвиги в работе тела, а длительное пребывание на орбите — и вовсе оставить след на всю жизнь. Разбираемся, как именно космос влияет на человека и почему это больше, чем просто невесомость.

Психика: от эйфории до замкнутости

Космос способен вызывать у космонавтов странное состояние — космическую эйфорию. Многие описывают ощущение единения с Вселенной и переосмысление своей жизни. Но всё не так однозначно.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Замкнутое пространство, вынужденная изоляция и отсутствие естественного дня и ночи могут вызвать:

Стресс.

Раздражительность.

Конфликты внутри экипажа.

Хроническое нарушение сна.

После возвращения домой адаптация даётся не всем легко: бывшие космонавты нередко сталкиваются с трудностями в общении и нуждаются в поддержке психологов.

Что происходит с телом

Мышцы и кости теряют силу

В невесомости нагрузка на опорно-двигательный аппарат минимальна — мышцы слабеют, а плотность костей снижается. Особенно страдают ноги и позвоночник. Иногда даже спустя годы после полёта остаётся остеопения — предвестник остеопороза.

Сердце становится ленивым

Без гравитации сердцу не нужно "перекачивать" кровь снизу вверх, и оно буквально уменьшается в размере. Это снижает его эффективность и может привести к аритмии.

Зрение ухудшается

До 70% космонавтов сталкиваются с синдромом нейроокулярных нарушений: отёк зрительного нерва, уплощение глазного яблока и необратимое снижение остроты зрения.

Удар по иммунитету

Космическая радиация и стресс ослабляют иммунную систему. Организм становится уязвимым для вирусов и воспалений.

Можно ли вернуться в прежнее состояние

Иногда — нет:

Кости могут не восстановиться полностью после полёта длиннее полугода.

могут не восстановиться полностью после полёта длиннее полугода. Зрение - тоже не всегда возвращается в норму.

- тоже не всегда возвращается в норму. Гены меняются: в опыте с близнецами-астронавтами часть генетических изменений осталась даже через год после возвращения.

меняются: в опыте с близнецами-астронавтами часть генетических изменений осталась даже через год после возвращения. Риск рака возрастает из-за накопленного радиационного фона.

Учёные ищут решения

Полёты становятся всё реальнее — и всё опаснее. Сегодня активно ведутся разработки:

Искусственной гравитации.

Более мощной радиационной защиты.

Методов генной коррекции и укрепления костной ткани.

Будущее космоса — это не только ракеты, но и способность человека сохранить себя в условиях, которые буквально меняют его изнутри.

Уточнения

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

