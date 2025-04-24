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Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону

2:51
Здоровье
  • Космос — не романтика, а суровое испытание. Для человеческого организма это агрессивная и чуждая среда. Даже короткий полёт способен вызвать сдвиги в работе тела, а длительное пребывание на орбите — и вовсе оставить след на всю жизнь. Разбираемся, как именно космос влияет на человека и почему это больше, чем просто невесомость.

Психика: от эйфории до замкнутости

Космос способен вызывать у космонавтов странное состояние — космическую эйфорию. Многие описывают ощущение единения с Вселенной и переосмысление своей жизни. Но всё не так однозначно.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

Замкнутое пространство, вынужденная изоляция и отсутствие естественного дня и ночи могут вызвать:

  • Стресс.
  • Раздражительность.
  • Конфликты внутри экипажа.
  • Хроническое нарушение сна.

После возвращения домой адаптация даётся не всем легко: бывшие космонавты нередко сталкиваются с трудностями в общении и нуждаются в поддержке психологов.

Что происходит с телом

Мышцы и кости теряют силу

  • В невесомости нагрузка на опорно-двигательный аппарат минимальна — мышцы слабеют, а плотность костей снижается. Особенно страдают ноги и позвоночник. Иногда даже спустя годы после полёта остаётся остеопения — предвестник остеопороза.

Сердце становится ленивым

  • Без гравитации сердцу не нужно "перекачивать" кровь снизу вверх, и оно буквально уменьшается в размере. Это снижает его эффективность и может привести к аритмии.

Зрение ухудшается

  • До 70% космонавтов сталкиваются с синдромом нейроокулярных нарушений: отёк зрительного нерва, уплощение глазного яблока и необратимое снижение остроты зрения.

Удар по иммунитету

  • Космическая радиация и стресс ослабляют иммунную систему. Организм становится уязвимым для вирусов и воспалений.

Можно ли вернуться в прежнее состояние

Иногда — нет:

  • Кости могут не восстановиться полностью после полёта длиннее полугода.
  • Зрение - тоже не всегда возвращается в норму.
  • Гены меняются: в опыте с близнецами-астронавтами часть генетических изменений осталась даже через год после возвращения.
  • Риск рака возрастает из-за накопленного радиационного фона.

Учёные ищут решения

Полёты становятся всё реальнее — и всё опаснее. Сегодня активно ведутся разработки:

  • Искусственной гравитации.
  • Более мощной радиационной защиты.
  • Методов генной коррекции и укрепления костной ткани.

Будущее космоса — это не только ракеты, но и способность человека сохранить себя в условиях, которые буквально меняют его изнутри.

Уточнения

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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