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Этот напиток работает лучше витаминов

1:21
Здоровье

Кефир - это не просто напиток для перекуса. По словам гастроэнтеролога Галины Рогожкиной, он — настоящий коктейль здоровья, полезный для кишечника, сердца и даже сна.

Кефир
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефир

Для кишечника, сердца и нервов: чем кефир полезен для организма

Пробиотики в деле

Кефир — ферментированный молочный продукт, насыщенный пробиотиками — полезными бактериями и дрожжами.
Именно они:

  • поддерживают здоровую микрофлору кишечника,
  • предотвращают дисбактериоз,
  • снижают вздутие и улучшают пищеварение.

Польза для костей, нервов и мышц

Кефир богат:

  • белком - поддерживает мышцы,
  • кальцием - укрепляет кости,
  • витаминами группы B - важны для работы нервной системы.

А с 60 ккал на 100 мл, он отлично вписывается в рацион тем, кто следит за фигурой.

Сердце тоже скажет спасибо

Исследования подтверждают: регулярное употребление кефира:

  • снижает давление,
  • помогает нормализовать уровень холестерина.

Так что его польза — не только в пробиотиках.

А ещё - кефир улучшает сон

"Стакан кефира на ночь может улучшить качество сна", — говорит Рогожкина.

Всё дело в стимуляции выработки серотонина - нейромедиатора, который ещё называют "гормоном счастья".

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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