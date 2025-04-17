Этот напиток работает лучше витаминов

Кефир - это не просто напиток для перекуса. По словам гастроэнтеролога Галины Рогожкиной, он — настоящий коктейль здоровья, полезный для кишечника, сердца и даже сна.
Пробиотики в деле
Кефир — ферментированный молочный продукт, насыщенный пробиотиками — полезными бактериями и дрожжами.
Именно они:
Польза для костей, нервов и мышц
Кефир богат:
А с 60 ккал на 100 мл, он отлично вписывается в рацион тем, кто следит за фигурой.
Сердце тоже скажет спасибо
Исследования подтверждают: регулярное употребление кефира:
Так что его польза — не только в пробиотиках.
А ещё - кефир улучшает сон
"Стакан кефира на ночь может улучшить качество сна", — говорит Рогожкина.
Всё дело в стимуляции выработки серотонина - нейромедиатора, который ещё называют "гормоном счастья".
Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".
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