Этот напиток работает лучше витаминов

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир - это не просто напиток для перекуса. По словам гастроэнтеролога Галины Рогожкиной, он — настоящий коктейль здоровья, полезный для кишечника, сердца и даже сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кефир

Для кишечника, сердца и нервов: чем кефир полезен для организма

Пробиотики в деле

Кефир — ферментированный молочный продукт, насыщенный пробиотиками — полезными бактериями и дрожжами.

Именно они:

поддерживают здоровую микрофлору кишечника,

предотвращают дисбактериоз,

снижают вздутие и улучшают пищеварение.

Польза для костей, нервов и мышц

Кефир богат:

белком - поддерживает мышцы,

- поддерживает мышцы, кальцием - укрепляет кости,

- укрепляет кости, витаминами группы B - важны для работы нервной системы.

А с 60 ккал на 100 мл, он отлично вписывается в рацион тем, кто следит за фигурой.

Сердце тоже скажет спасибо

Исследования подтверждают: регулярное употребление кефира:

снижает давление,

помогает нормализовать уровень холестерина.

Так что его польза — не только в пробиотиках.

А ещё - кефир улучшает сон

"Стакан кефира на ночь может улучшить качество сна", — говорит Рогожкина.

Всё дело в стимуляции выработки серотонина - нейромедиатора, который ещё называют "гормоном счастья".

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".

