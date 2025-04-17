Почему глоток воды успокаивает лучше, чем валерьянка

Когда мы волнуемся, нам часто говорят: "выпей воды". Это звучит просто — почти банально. Но на самом деле в этой фразе скрыт мощный механизм психологической самопомощи, который работает лучше, чем кажется.
Как рассказывает психолог Марина Кусачева, у этого совета есть чёткое научное обоснование, и оно уходит корнями в работу нервной системы.
Что происходит с телом при стрессе
В моменты тревоги включается симпатическая нервная система и надпочечники:
Это проявления древнего инстинкта "бей или беги" - реакции, которая помогает телу мобилизоваться в случае опасности.
Почему вода помогает
Глоток воды — это не просто рефлекс. Он:
"Когда мы совершаем простое действие — например, пьём воду — это помогает нам замедлиться, сосредоточиться и снизить уровень тревоги", — объясняет Кусачева.
Что пить, а что — нет
Лучше всего:
Избегайте:
Вода — ваш самый безопасный антистресс.
Когда вас охватывает волнение — не тянитесь за кофе или валерьянкой. Просто сделайте глоток воды. Это простое действие может стать первой ступенью к эмоциональному равновесию.
Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.