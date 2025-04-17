Почему глоток воды успокаивает лучше, чем валерьянка

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы волнуемся, нам часто говорят: "выпей воды". Это звучит просто — почти банально. Но на самом деле в этой фразе скрыт мощный механизм психологической самопомощи, который работает лучше, чем кажется.

Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вода

Почему при стрессе советуют выпить воды: объяснение психологов

Как рассказывает психолог Марина Кусачева, у этого совета есть чёткое научное обоснование, и оно уходит корнями в работу нервной системы.

Что происходит с телом при стрессе

В моменты тревоги включается симпатическая нервная система и надпочечники:

вырабатывается адреналин,

учащается пульс,

дыхание становится поверхностным,

мышцы напрягаются,

во рту пересыхает.

Это проявления древнего инстинкта "бей или беги" - реакции, которая помогает телу мобилизоваться в случае опасности.

Почему вода помогает

Глоток воды — это не просто рефлекс. Он:

увлажняет ротовую полость,

ротовую полость, стабилизирует дыхание,

дыхание, действует как "якорь внимания", возвращая человеку чувство контроля.

"Когда мы совершаем простое действие — например, пьём воду — это помогает нам замедлиться, сосредоточиться и снизить уровень тревоги", — объясняет Кусачева.

Что пить, а что — нет

Лучше всего:

простая вода - безопасна, нейтральна и быстро действует.

- безопасна, нейтральна и быстро действует. травяные отвары (мята, ромашка) - обладают мягким седативным эффектом, стимулируют выработку эндорфинов и улучшают сон, как поясняет фельдшер Наталья Балан.

Избегайте:

кофе и чай - содержат кофеин, усиливающий возбуждение нервной системы.

- содержат кофеин, усиливающий возбуждение нервной системы. соки - провоцируют скачки глюкозы, что негативно сказывается на эмоциональной стабильности.

- провоцируют скачки глюкозы, что негативно сказывается на эмоциональной стабильности. алкоголь - может дать иллюзию расслабления, но в долгосрочной перспективе усиливает тревогу и может вызвать зависимость.

Вода — ваш самый безопасный антистресс.

Когда вас охватывает волнение — не тянитесь за кофе или валерьянкой. Просто сделайте глоток воды. Это простое действие может стать первой ступенью к эмоциональному равновесию.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



