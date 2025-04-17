Эти разработки вернули космонавтов к жизни — и теперь они лечат обычных людей

Технологии, придуманные для космоса, давно уже спустились на Землю - и помогают восстанавливать здоровье тысячам пациентов, сообщает "Царьград". Разработки, предназначенные для подготовки и реабилитации космонавтов, сегодня применяются в клиниках по всей России.

Фото: Роскосмос by ЦПК, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт в гидролаборатории

Бег по воздуху и ходьба по Луне: как космические технологии лечат людей на Земле

Космос лечит: что помогает пациентам

Экзоскелет

Изначально — средство для восстановления космонавтов после полётов. Сейчас — спасение для людей с детским церебральным параличом, травмами спины и нарушениями опорно-двигательной системы . Он помогает вернуть подвижность и силу.

Изначально — средство для восстановления космонавтов после полётов. Сейчас — спасение для людей . Он помогает вернуть подвижность и силу. Антигравитационная дорожка и костюм "Пингвин"

Тренажёр, имитирующий условия Луны, снимает до 80% нагрузки с ног - незаменим после операций и инсультов. А "Пингвин" создаёт осевую нагрузку, активируя мышцы у лежачих пациентов и детей с ДЦП.

Тренажёр, имитирующий условия Луны, снимает - незаменим после операций и инсультов. А "Пингвин" создаёт осевую нагрузку, активируя мышцы у лежачих пациентов и детей с ДЦП. Быстрая диагностика

Космическая экспресс-лаборатория "БИОФОТ-311" , способная за минуты анализировать кровь и другие жидкости, теперь помогает врачам в ведущих медцентрах России.

Космическая экспресс-лаборатория , способная за минуты анализировать кровь и другие жидкости, теперь помогает врачам в ведущих медцентрах России. Миостимуляция

Электрические импульсы, которые на орбите поддерживают форму космонавтов, на Земле возвращают силу мышцам после травм и тяжёлых болезней.



Будущее медицины начинается в космосе

Космос — это не только звёзды и ракеты. Это ещё и технологии, которые уже меняют качество жизни пациентов. То, что спасало здоровье на орбите, теперь восстанавливает тела и судьбы здесь, на Земле.

Уточнения

Ко́смос - относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

