Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крис Мартин из Coldplay посвятил песню российскому фанату и намекнул на концерт в России
Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?
Хитрый способ стать сильнее без гантелей и беговых дорожек
Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

Эти разработки вернули космонавтов к жизни — и теперь они лечат обычных людей

Здоровье

Технологии, придуманные для космоса, давно уже спустились на Землю - и помогают восстанавливать здоровье тысячам пациентов, сообщает "Царьград". Разработки, предназначенные для подготовки и реабилитации космонавтов, сегодня применяются в клиниках по всей России.

Космонавт в гидролаборатории
Фото: Роскосмос by ЦПК, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавт в гидролаборатории

Бег по воздуху и ходьба по Луне: как космические технологии лечат людей на Земле

Космос лечит: что помогает пациентам

  • Экзоскелет
    Изначально — средство для восстановления космонавтов после полётов. Сейчас — спасение для людей с детским церебральным параличом, травмами спины и нарушениями опорно-двигательной системы. Он помогает вернуть подвижность и силу.

  • Антигравитационная дорожка и костюм "Пингвин"
    Тренажёр, имитирующий условия Луны, снимает до 80% нагрузки с ног - незаменим после операций и инсультов. А "Пингвин" создаёт осевую нагрузку, активируя мышцы у лежачих пациентов и детей с ДЦП.

  • Быстрая диагностика
    Космическая экспресс-лаборатория "БИОФОТ-311", способная за минуты анализировать кровь и другие жидкости, теперь помогает врачам в ведущих медцентрах России.

  • Миостимуляция
    Электрические импульсы, которые на орбите поддерживают форму космонавтов, на Земле возвращают силу мышцам после травм и тяжёлых болезней.


Будущее медицины начинается в космосе
Космос — это не только звёзды и ракеты. Это ещё и технологии, которые уже меняют качество жизни пациентов. То, что спасало здоровье на орбите, теперь восстанавливает тела и судьбы здесь, на Земле.

Уточнения

Ко́смос - относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Последние материалы
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале
Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.