Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Он не отпускает месяцами. У некоторых — годами. Люди, переболевшие ковидом в 2020-м, до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. И вот — сенсационное открытие: учёные выявили конкретные вирусы, ответственные за развитие лонг-ковида.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Новый кошмар после ковида: учёные обнаружили вирусы, вызывающие лонг-ковид

Сильнейшие становятся слабыми

Лонг-ковид — не миф и не преувеличение. Это длительное постковидное состояние, которое, по данным медиков, развивается у каждого пятого переболевшего коронавирусом. Как сообщает Москва 24, пострадавшие жалуются на десятки, а иногда и сотни симптомов: от бессонницы до сердечной недостаточности.

"Сильные спортсмены превращаются в лежачих инвалидов. Это похоже на тихую пандемию", — говорит вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с ИА RuNews24. ru

Исследование, которое всё перевернуло

Учёные сравнили разные штаммы SARS-CoV-2 — и нашли отличия между вирусами, вызывающими "обычный" ковид, и теми, что приводят к затяжной форме.

Результаты опубликованы в Biomedical Journal в статье "Корреляция синдрома приобретённого иммунодефицита с генотипами N SARS-CoV-2".

Два типа вируса — два сценария:

S-генотипы (S/493 и S/484)

Способствуют быстрому заражению дыхательных путей.

Их цель — распространяться как можно шире. N-генотипы (N/120 и N/152)

Эти формы действуют тоньше: они заражают лимфоциты и подавляют иммунитет, создавая эффект, похожий на ВИЧ-инфекцию.

Вирус прячется, не выдаёт себя, но медленно разрушает защитные функции организма.

"Фактически, это вирус, который приспосабливает иммунную систему под себя, заставляя её атаковать собственные ткани", — объясняет Протасова.

Почему это опаснее, чем СПИД:

У ВИЧ-инфекции есть лекарства.

Для лонг-ковида их пока не существует.

Вирус постоянно эволюционирует и может в любой момент проснуться и спровоцировать новую волну болезни.

"Длинный ковид может быть опаснее СПИДа. Он вызывает разрушения на уровне иммунной системы, и мы пока бессильны перед ним", — подчёркивает эксперт. Спящий враг рядом

Лонг-ковид — это не остаточное явление, а самостоятельная форма заболевания, утверждает вирусолог. По её словам, речь может идти об экзистенциальной угрозе.

"В любой момент спящий вирус может проснуться и показать, где раки зимуют", — предупреждает Протасова.

Уточнения

Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

