Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить

Он не отпускает месяцами. У некоторых — годами. Люди, переболевшие ковидом в 2020-м, до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. И вот — сенсационное открытие: учёные выявили конкретные вирусы, ответственные за развитие лонг-ковида.
Сильнейшие становятся слабыми
Лонг-ковид — не миф и не преувеличение. Это длительное постковидное состояние, которое, по данным медиков, развивается у каждого пятого переболевшего коронавирусом. Как сообщает Москва 24, пострадавшие жалуются на десятки, а иногда и сотни симптомов: от бессонницы до сердечной недостаточности.
"Сильные спортсмены превращаются в лежачих инвалидов. Это похоже на тихую пандемию", — говорит вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с ИА RuNews24. ru
Исследование, которое всё перевернуло
Учёные сравнили разные штаммы SARS-CoV-2 — и нашли отличия между вирусами, вызывающими "обычный" ковид, и теми, что приводят к затяжной форме.
Результаты опубликованы в Biomedical Journal в статье "Корреляция синдрома приобретённого иммунодефицита с генотипами N SARS-CoV-2".
Два типа вируса — два сценария:
"Фактически, это вирус, который приспосабливает иммунную систему под себя, заставляя её атаковать собственные ткани", — объясняет Протасова.
Почему это опаснее, чем СПИД:
"Длинный ковид может быть опаснее СПИДа. Он вызывает разрушения на уровне иммунной системы, и мы пока бессильны перед ним", — подчёркивает эксперт.
Спящий враг рядом
Лонг-ковид — это не остаточное явление, а самостоятельная форма заболевания, утверждает вирусолог. По её словам, речь может идти об экзистенциальной угрозе.
"В любой момент спящий вирус может проснуться и показать, где раки зимуют", — предупреждает Протасова.
Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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