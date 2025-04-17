Пасха на грани: как не сорвать поджелудочную после поста

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После строгого воздержания — соблазн наградить себя куличами, пасхой и десятком яиц кажется вполне логичным. Но организм может быть совсем другого мнения.

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Пасха — не повод для переедания: диетолог рассказала, как не навредить себе после поста

Диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко призывает: не перегружайте себя белковой пищей сразу после Великого поста. Праздничное меню должно быть не только вкусным, но и продуманным, как сообщает Москва 24.

Пост — это перестройка

Во время поста организм отвыкает от животного белка: из рациона исключаются мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Из-за этого:

снижается мышечная масса,

ферментативная система адаптируется к растительной пище,

уменьшается синтез веществ, переваривающих жиры и белки.

"Если сразу после поста наесться тяжелой пищи, можно заработать обострение хронического панкреатита", — предупреждает врач.

Как правильно выйти из поста

В первый праздничный день на столе должны быть не только мясо, яйца и творожная пасха, но и обилие:

овощей,

зелени,

фруктов.

Они помогают сбалансировать питание, снижают нагрузку на желудочно-кишечный тракт и делают рацион легче для усвоения.

Сколько можно съесть

Екатерина Килипко советует придерживаться разумных порций:

Не более 3 яиц в день

120-130 г мяса за один приём пищи

100-150 г творожной пасхи

Кулич — 1-2 раза по 100-120 г

Главное — не забывать о режиме питания: есть нужно не менее трёх раз в день, даже в праздник.

После праздника — тоже осторожно

Не стоит возвращаться к тяжёлой пище резко. Продолжайте добавлять в рацион овощи и фрукты — не только на Пасху, но и в последующие дни. Это поможет организму мягко адаптироваться и избежать перегрузок.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.



