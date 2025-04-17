Пасха на грани: как не сорвать поджелудочную после поста

После строгого воздержания — соблазн наградить себя куличами, пасхой и десятком яиц кажется вполне логичным. Но организм может быть совсем другого мнения.
Диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко призывает: не перегружайте себя белковой пищей сразу после Великого поста. Праздничное меню должно быть не только вкусным, но и продуманным, как сообщает Москва 24.
Пост — это перестройка
Во время поста организм отвыкает от животного белка: из рациона исключаются мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Из-за этого:
"Если сразу после поста наесться тяжелой пищи, можно заработать обострение хронического панкреатита", — предупреждает врач.
Как правильно выйти из поста
В первый праздничный день на столе должны быть не только мясо, яйца и творожная пасха, но и обилие:
Они помогают сбалансировать питание, снижают нагрузку на желудочно-кишечный тракт и делают рацион легче для усвоения.
Сколько можно съесть
Екатерина Килипко советует придерживаться разумных порций:
Главное — не забывать о режиме питания: есть нужно не менее трёх раз в день, даже в праздник.
После праздника — тоже осторожно
Не стоит возвращаться к тяжёлой пище резко. Продолжайте добавлять в рацион овощи и фрукты — не только на Пасху, но и в последующие дни. Это поможет организму мягко адаптироваться и избежать перегрузок.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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