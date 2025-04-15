Ошибка, которая делает ваш кофе менее полезным

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе с молоком — любимая классика. Вкус мягкий, аромат нежный, а в чашке — уютное утро. Но если посмотреть на это сочетание не как гурман, а как человек, заботящийся о здоровье и энергии, картина уже не такая идеальная.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Вот почему стоит пересмотреть привычку добавлять молоко или сливки в кофе.

1. Больше калорий — меньше пользы

Казалось бы, немного молока не навредит? Но добавка всего в 30-50 мл увеличивает калорийность чашки кофе на 50-70 ккал. Для тех, кто следит за весом или сидит на диете, это может стать незаметным, но регулярным "перебором".

Плюс — чёрный кофе ускоряет обмен веществ, а с молоком этот эффект снижается.

2. Молоко гасит бодрость

Кофе бодрит. Но если добавить в него молоко, то эффект снижается: напиток становится мягче не только на вкус, но и по действию. Вам может понадобиться вторая чашка, чтобы проснуться по-настоящему.

3. Теряется польза

Кофе без молока помогает снизить риски развития:

болезней печени;

нейродегенеративных состояний;

онкологических заболеваний.

Молочные белки частично блокируют эти эффекты, связываясь с активными компонентами кофе.

4. Ухудшается переваривание

Молоко и сливки содержат белки, а кофе — танины. Вместе они образуют сложные соединения, которые плохо усваиваются. Это создаёт дополнительную нагрузку на ЖКТ. Особенно это актуально при частом употреблении латте и капучино.

5. Меньше энергии — больше усталости

Если хотите, чтобы кофе реально заряжал энергией, оставьте его "голым". Без молока он действует быстрее и мощнее, стимулируя мозг и улучшая концентрацию.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

