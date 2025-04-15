Ошибка, которая делает ваш кофе менее полезным

Кофе с молоком — любимая классика. Вкус мягкий, аромат нежный, а в чашке — уютное утро. Но если посмотреть на это сочетание не как гурман, а как человек, заботящийся о здоровье и энергии, картина уже не такая идеальная.
Вот почему стоит пересмотреть привычку добавлять молоко или сливки в кофе.
Казалось бы, немного молока не навредит? Но добавка всего в 30-50 мл увеличивает калорийность чашки кофе на 50-70 ккал. Для тех, кто следит за весом или сидит на диете, это может стать незаметным, но регулярным "перебором".
Плюс — чёрный кофе ускоряет обмен веществ, а с молоком этот эффект снижается.
Кофе бодрит. Но если добавить в него молоко, то эффект снижается: напиток становится мягче не только на вкус, но и по действию. Вам может понадобиться вторая чашка, чтобы проснуться по-настоящему.
Кофе без молока помогает снизить риски развития:
болезней печени;
нейродегенеративных состояний;
онкологических заболеваний.
Молочные белки частично блокируют эти эффекты, связываясь с активными компонентами кофе.
Молоко и сливки содержат белки, а кофе — танины. Вместе они образуют сложные соединения, которые плохо усваиваются. Это создаёт дополнительную нагрузку на ЖКТ. Особенно это актуально при частом употреблении латте и капучино.
Если хотите, чтобы кофе реально заряжал энергией, оставьте его "голым". Без молока он действует быстрее и мощнее, стимулируя мозг и улучшая концентрацию.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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