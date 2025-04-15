Эта недорогая рыба содержит больше Омега-3, чем лосось

Многие уверены: если продукт дороже — значит, он и полезнее. Именно так часто сравнивают красную рыбу и селёдку. Первую хвалят за Омега-3, вторую — недооценивают из-за её "доступности". Но правда способна удивить.

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Селёдка выигрывает по Омега-3

Да-да, именно так. В 100 граммах сельди содержится около 2,4 грамма Омега-3, а в том же количестве атлантического лосося — 2,1 грамма. Разница пусть и небольшая, но в пользу "недорогой" рыбы. Так что по части жирных кислот селёдка не просто не уступает, а опережает.

Полезные бонусы сельди

Кроме Омега-3, в селёдке много:

витамина D — поддерживает иммунитет и укрепляет кости;

витамина B12 — нужен для мозга и нервной системы;

йода — важен для работы щитовидной железы.

Умеренное потребление этой рыбы благотворно сказывается на здоровье сердца, уровне энергии и гормональном балансе.

За что хвалят красную рыбу

Красная рыба, особенно лосось, тоже богата Омега-3. Пусть чуть меньше, но всё же это весомый источник. Кроме того, в ней есть астаксантин — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток.

Также красная рыба:

содержит высококачественный белок;

помогает поддерживать мышечную массу;

способствует восстановлению организма.

И не забываем про ДГК — незаменимую жирную кислоту для мозга и зрения.

Что выбрать

Обе рыбы полезны, но по-своему. Селёдка — недорогой источник жирных кислот и витаминов. Красная рыба — идеальный продукт для тех, кто хочет совместить пользу с антиоксидантной поддержкой. Главное — умеренность и разнообразие.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



