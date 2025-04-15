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Трава от вздутий, приливов и усталости: что скрывает знакомый шалфей

2:23
Здоровье

Ароматный шалфей давно поселился на кухнях, но его настоящая сила — вовсе не в изысканном вкусе. Название растения на латыни — Salvia officinalis - переводится как "спасать" или "лечить". И это не просто красивая этимология: у шалфея действительно впечатляющий арсенал полезных свойств.

Шалфей
Фото: Own work by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Витаминный заряд в каждом листе

Свежий или сушёный, шалфей — богатый источник витаминов и минералов. Особенно высоко содержание витамина K1: 44,9 мкг в 100 г свежей зелени и рекордные 1710 мкг — в сушёной. А ведь взрослому человеку в сутки достаточно всего 70 мкг.

"Это особенно важно для людей, принимающих антикоагулянты, — предупреждает врач и диетолог Анн д'Аррос. — Избыток витамина K может снижать эффективность лечения".

В шалфее также много витамина A, витаминов группы B (особенно B6), железа, кальция, магния и калия. Эти элементы отвечают за зрение, иммунитет, работу мышц и нервной системы.

Щит от стресса и воспалений

Шалфей — мощный антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы и снижает уровень окислительного стресса, что, по словам доктора д'Аррос, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Кроме того, он обладает выраженными противовоспалительными свойствами — его часто используют при лечении хронических воспалений и нарушений пищеварения.

База данных Vidal подтверждает: шалфей эффективен при вздутии, медленном пищеварении и избыточном газообразовании.

Против пота и приливов — но с осторожностью

Одно из малоизвестных свойств шалфея — способность снижать потливость и бороться с приливами жара, особенно у женщин в менопаузе. Эффект объясняется содержанием фитоэстрогенов — растительных аналогов гормонов.

"Фитоэстрогены действуют как эстрогены, — поясняет Анн д'Аррос. — Это полезно при менопаузе, но опасно во время беременности".

Идеальный способ получить пользу без рисков — заварить 2-3 листика шалфея в горячей воде и наслаждаться ароматным чаем.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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