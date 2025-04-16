Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бояться — нормально. Мы инстинктивно пугаемся высоты, шороха в темноте или лая собаки. Но когда страх становится слишком сильным и начинает управлять нашей жизнью — это уже фобия.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плачущая девочка

Это не просто страх: как распознать фобию и не пропустить тревожный сигнал

Чем фобия отличается от обычного страха

Страх — это реакция на реальную или потенциальную угрозу. Он возникает в моменте и может исчезнуть сразу, как только ситуация разрешается.

Фобия — это другое. Это:

интенсивный и иррациональный страх,

и иррациональный страх, длительный (более 6 месяцев),

(более 6 месяцев), мешающий нормальной жизни.

Если вы избегаете лифтов, отказываетесь от путешествий из-за самолётов или дрожите при виде паука до потери контроля — возможно, речь идёт о фобии.

Психологи выделяют пять основных категорий:

Животные

Например, змеи, пауки, собаки. Распространённость — от 2,7% до 9,5% населения. Природная среда

Боязнь высоты, грозы, воды, темноты. Медицинские процедуры

Страх крови, уколов, операций. Ситуационные

Поездки в метро, лифты, самолёты, вождение автомобиля. Прочие

Страх перед клоунами, громкими звуками, определёнными текстурами.

Откуда берутся фобии

Иногда они возникают после травматического события или панической атаки. Но нередко — без видимой причины. Мозг переоценивает вероятность встречи с объектом страха, и преувеличивает последствия этой встречи.

Фобии часто идут рука об руку с другими тревожными расстройствами, поэтому для их диагностики и лечения нужен комплексный подход.

Если вы или ваш близкий избегаете повседневных ситуаций из-за страха — это повод обратиться к специалисту. С фобиями можно и нужно работать.

Уточнения

Фо́бия — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии некоего известного объекта.



