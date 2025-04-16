Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом

Бояться — нормально. Мы инстинктивно пугаемся высоты, шороха в темноте или лая собаки. Но когда страх становится слишком сильным и начинает управлять нашей жизнью — это уже фобия.
Чем фобия отличается от обычного страха
Страх — это реакция на реальную или потенциальную угрозу. Он возникает в моменте и может исчезнуть сразу, как только ситуация разрешается.
Фобия — это другое. Это:
Если вы избегаете лифтов, отказываетесь от путешествий из-за самолётов или дрожите при виде паука до потери контроля — возможно, речь идёт о фобии.
Психологи выделяют пять основных категорий:
Откуда берутся фобии
Иногда они возникают после травматического события или панической атаки. Но нередко — без видимой причины. Мозг переоценивает вероятность встречи с объектом страха, и преувеличивает последствия этой встречи.
Фобии часто идут рука об руку с другими тревожными расстройствами, поэтому для их диагностики и лечения нужен комплексный подход.
Если вы или ваш близкий избегаете повседневных ситуаций из-за страха — это повод обратиться к специалисту. С фобиями можно и нужно работать.
Фо́бия — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии некоего известного объекта.
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