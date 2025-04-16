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Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом

2:00
Здоровье

Бояться — нормально. Мы инстинктивно пугаемся высоты, шороха в темноте или лая собаки. Но когда страх становится слишком сильным и начинает управлять нашей жизнью — это уже фобия.

Плачущая девочка
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плачущая девочка

Это не просто страх: как распознать фобию и не пропустить тревожный сигнал

Чем фобия отличается от обычного страха

Страх — это реакция на реальную или потенциальную угрозу. Он возникает в моменте и может исчезнуть сразу, как только ситуация разрешается.

Фобия — это другое. Это:

  • интенсивный и иррациональный страх,
  • длительный (более 6 месяцев),
  • мешающий нормальной жизни.

Если вы избегаете лифтов, отказываетесь от путешествий из-за самолётов или дрожите при виде паука до потери контроля — возможно, речь идёт о фобии.

Психологи выделяют пять основных категорий:

  1. Животные
    Например, змеи, пауки, собаки. Распространённость — от 2,7% до 9,5% населения.

  2. Природная среда
    Боязнь высоты, грозы, воды, темноты.

  3. Медицинские процедуры
    Страх крови, уколов, операций.

  4. Ситуационные
    Поездки в метро, лифты, самолёты, вождение автомобиля.

  5. Прочие
    Страх перед клоунами, громкими звуками, определёнными текстурами.

Откуда берутся фобии

Иногда они возникают после травматического события или панической атаки. Но нередко — без видимой причины. Мозг переоценивает вероятность встречи с объектом страха, и преувеличивает последствия этой встречи.
Фобии часто идут рука об руку с другими тревожными расстройствами, поэтому для их диагностики и лечения нужен комплексный подход.

Если вы или ваш близкий избегаете повседневных ситуаций из-за страха — это повод обратиться к специалисту. С фобиями можно и нужно работать.

Уточнения

Фо́бия — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии некоего известного объекта.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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