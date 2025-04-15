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Больше никакой весны с платком: чего ждут миллионы россиян с аллергией

1:43
Здоровье

Россия готовится к запуску первой отечественной вакцины против аллергии на пыльцу берёзы, полыни и других распространённых растений. Её регистрацию планируют на конец 2025 — начало 2026 года.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Масштаб проблемы

По оценкам специалистов, аллергические реакции — уже глобальный тренд. Как рассказал директор НИЦ по профилактике лечения вирусных заболеваний, кандидат медицинских наук Георгий Викулов, до четверти населения планеты страдает от тех или иных форм аллергии.

"В России аллергический ринит диагностирован примерно у 13-15 миллионов человек. Среди основных аллергенов — пыльца берёзы, тимофеевки и полыни", — пояснил эксперт.

Вакцина на подходе — но пока не для всех

Разработка ведётся под эгидой Федерального медико-биологического агентства. Но, по словам Викулова, перед массовым применением требуется завершить все фазы клинических испытаний. Особенно важна третья фаза — именно её результаты дадут основания для широких рекомендаций, сообщает Радио 1.

"Обычно испытания занимают несколько лет, но эта разработка уже имеет достаточную историю. Ждём окончательных выводов", — отметил аллерголог.

Не самолечением единым

Эксперт подчеркнул: даже при появлении новых вакцин и препаратов, решение о лечении всегда должно оставаться за специалистом. Самостоятельный выбор медикаментов может только навредить.

"Определить препарат, способ и схему терапии может только лечащий аллерголог или иммунолог", — напомнил Викулов.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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