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В почве нашли лекарство, которое может спасти человечество

1:47
Здоровье

На фоне глобального кризиса антибиотикорезистентности, когда старые препараты перестают действовать, учёные сделали сенсационное открытие — в обычной почве. И это может изменить всё.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

В почве найден новый антибиотик, способный победить супербактерии

30 лет ожиданий — и наконец прорыв

Устойчивость бактерий к лекарствам уже официально признана Всемирной организацией здравоохранения одной из 10 главных угроз человечеству. Врачи сталкиваются с инфекциями, на которые не действует ни один существующий антибиотик.

Теперь надежда появилась — и имя ей лариоцидин

Исследователи из Университета Макмастера, под руководством профессора Джерри Райта, обнаружили лариоцидин — молекулу из класса лассо-пептидов, найденную в штамме Paenibacillus, обитающем в почве в канадском Гамильтоне.

В отличие от привычных антибиотиков, лариоцидин не просто замедляет рост бактерий, а полностью блокирует их способность к жизни, вмешиваясь в синтез белка — ключевой процесс их выживания.

Почему это так важно

Лариоцидин атакует малую субъединицу бактериальной рибосомы, тем самым нарушая синтез белка и убивая бактерии. Главное — он действует на те штаммы, которые уже выработали устойчивость к традиционным антибиотикам.

Кроме того, новая молекула не подвержена известным механизмам бактериальной защиты, что делает её особенно ценной для будущей фармакологии.

Что дальше

Пока открытие на стадии лабораторных исследований, но потенциал у лариоцидина огромный. Это первый кандидат за десятилетия, который может дать миру эффективное оружие против супербактерий.

Уточнения

Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Дмитрий Тезнев
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