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Кома от пыли и мышиных троп: вирус, который подкрадывается весной

1:52
Здоровье

В 2025 году Россию может накрыть новая волна заболеваний, которые каждый раз приходят с пугающей цикличностью. Речь о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — больше известной как "мышиная лихорадка".

Лабораторная мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Кто в зоне риска

Инфекция передаётся человеку от грызунов — чаще всего через вдыхание пыли с частицами их выделений. Также заразиться можно через воду и продукты, с которыми контактировали животные. Поэтому особую осторожность стоит соблюдать дачникам, жителям деревень, охотникам и грибникам.

"В группе риска все, кто контактирует с грызунами — от сельских жителей до любителей походов", — отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Скрытые симптомы и серьёзные последствия

Первые признаки заболевания напоминают ОРВИ: лихорадка, головная боль. Но эти симптомы не проходят за 4-5 дней — недомогание может затянуться до недели и дольше. При этом возможны нарушения сознания, сыпь, желтуха.

"Если на пятый день самочувствие не улучшается — срочно к врачу", — подчёркивает Вознесенский.

Наиболее тяжёлые осложнения — острая почечная недостаточность, инфекционно-токсический шок и даже кома, сообщает Москва 24.

Простые меры безопасности

Чтобы минимизировать риск заражения, врач рекомендует:

  • не пить воду из непроверенных источников;

  • работать с землёй только в перчатках и с инструментами;

  • сразу обрабатывать любые открытые раны антисептиками.

Сезон заражения приходится на осень и зиму, но и весной риск сохраняется.

"Даже летом заразиться вполне реально", — предупреждает инфекционист.

Уточнения

Лихора́дка (горя́чка, лат. febris) — симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температуры тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры), реализуемая за счёт временной перестройки системы терморегуляции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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