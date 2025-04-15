Кома от пыли и мышиных троп: вирус, который подкрадывается весной

В 2025 году Россию может накрыть новая волна заболеваний, которые каждый раз приходят с пугающей цикличностью. Речь о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — больше известной как "мышиная лихорадка".
Инфекция передаётся человеку от грызунов — чаще всего через вдыхание пыли с частицами их выделений. Также заразиться можно через воду и продукты, с которыми контактировали животные. Поэтому особую осторожность стоит соблюдать дачникам, жителям деревень, охотникам и грибникам.
"В группе риска все, кто контактирует с грызунами — от сельских жителей до любителей походов", — отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Первые признаки заболевания напоминают ОРВИ: лихорадка, головная боль. Но эти симптомы не проходят за 4-5 дней — недомогание может затянуться до недели и дольше. При этом возможны нарушения сознания, сыпь, желтуха.
"Если на пятый день самочувствие не улучшается — срочно к врачу", — подчёркивает Вознесенский.
Наиболее тяжёлые осложнения — острая почечная недостаточность, инфекционно-токсический шок и даже кома, сообщает Москва 24.
Чтобы минимизировать риск заражения, врач рекомендует:
не пить воду из непроверенных источников;
работать с землёй только в перчатках и с инструментами;
сразу обрабатывать любые открытые раны антисептиками.
Сезон заражения приходится на осень и зиму, но и весной риск сохраняется.
"Даже летом заразиться вполне реально", — предупреждает инфекционист.
Лихора́дка (горя́чка, лат. febris) — симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температуры тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры), реализуемая за счёт временной перестройки системы терморегуляции.
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