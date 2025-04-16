Запах, который разрушает печень — прямо из вашей кухни

Кажется, что воняет просто испорченной колбасой? Возможно. А возможно — речь идёт об угрозе для вашего здоровья, которую вы даже не замечаете.
Биолог Александр Созыкин предупреждает: неприятный запах в холодильнике — это не всегда про забытые продукты. Иногда он сигнализирует о грибках, токсинах и даже потенциальной опасности для жизни.
Запахи бывают разные. И не все безобидны
По словам учёного, все "холодильные" зловония можно условно разделить на две категории:
Что скрывается за биологическим запахом
Часто зловоние вызывают грибки рода Penicillium - те самые, что встречаются на испорченных продуктах. Они не боятся холода и прекрасно чувствуют себя даже в морозилке.
Эти грибки могут вызывать:
В высоких дозах афлатоксины токсичны и могут быть смертельно опасны.
А если запах химический
Тут дело может быть в:
Такие запахи тоже нельзя игнорировать - они могут негативно влиять на качество и безопасность хранения еды.
Что делать
Пле́сень — различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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