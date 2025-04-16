Запах, который разрушает печень — прямо из вашей кухни

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что воняет просто испорченной колбасой? Возможно. А возможно — речь идёт об угрозе для вашего здоровья, которую вы даже не замечаете.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Этот запах из холодильника может быть опасен — и вот почему

Биолог Александр Созыкин предупреждает: неприятный запах в холодильнике — это не всегда про забытые продукты. Иногда он сигнализирует о грибках, токсинах и даже потенциальной опасности для жизни.

Запахи бывают разные. И не все безобидны

По словам учёного, все "холодильные" зловония можно условно разделить на две категории:

Биологические - связаны с плесенью, бактериями и продуктами разложения.

- связаны с плесенью, бактериями и продуктами разложения. Технические - возникают из-за неисправностей, старых материалов или загрязнений системы. Что скрывается за биологическим запахом

Часто зловоние вызывают грибки рода Penicillium - те самые, что встречаются на испорченных продуктах. Они не боятся холода и прекрасно чувствуют себя даже в морозилке.

Эти грибки могут вызывать:

сильные аллергические реакции,

расстройства пищеварения,

выделять афлатоксины — вещества, разрушающие клетки печени и представляющие реальную угрозу здоровью.

В высоких дозах афлатоксины токсичны и могут быть смертельно опасны.

А если запах химический

Тут дело может быть в:

изношенных пластиковых и резиновых деталях,

загрязнённой дренажной системе,

сбоях в работе биодезодоратора,

или в том, что холодильник новый и ещё "пахнет заводом".

Такие запахи тоже нельзя игнорировать - они могут негативно влиять на качество и безопасность хранения еды.

Что делать

Регулярно очищайте холодильник: не только полки, но и слив, уплотнители, заднюю стенку.

не только полки, но и слив, уплотнители, заднюю стенку. Проверяйте состояние техники: если запах держится — ищите источник.

если запах держится — ищите источник. При подозрении на плесень - удаляйте продукты сразу и дезинфицируйте камеру.

- удаляйте продукты сразу и дезинфицируйте камеру. Не игнорируйте даже лёгкое зловоние - это может быть сигналом о гораздо более серьёзной проблеме.

Уточнения

Пле́сень — различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

