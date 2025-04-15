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Укол раз в неделю — и минус 30% веса: препарат, который изменил всё

3:04
Здоровье

Можно ли сохранять сниженный вес на протяжении трёх лет, просто делая укол раз в неделю? Новые данные о препарате Mounjaro, известном как "Кинг-Конг" среди средств для похудения, утверждают — да.

Вакцинация
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вакцинация

Что такое Mounjaro и как он действует

Mounjaro — это инъекционный препарат на основе тирзепатида, который имитирует гормоны GLP-1 и GIP. Он помогает снизить аппетит, замедляет опорожнение желудка, усиливает чувствительность к инсулину и стимулирует его выработку. Средство доступно на NHS по показаниям и может быть приобретено частным образом по рецепту.

Что показало исследование Surmount-1

Компания Eli Lilly, производитель Mounjaro, вместе с учёными представила результаты трёхлетнего наблюдения за участниками исследования Surmount-1. Работа разделилась на два анализа: динамика снижения веса и откат после достижения минимума.

Участие в исследовании приняли около 700 человек с избыточным весом или ожирением и преддиабетом. Они получали препарат в трёх дозировках на протяжении 176 недель.

Выявлено три основных сценария снижения веса: плавный, средний и быстрый. Чем быстрее происходило снижение, тем позже наступало плато. Итоговые потери веса для каждой группы составили 9.2%, 20.2% и 30.8% соответственно.

"Это говорит о том, что по скорости снижения веса в первые месяцы можно примерно предсказать итоговый результат", — отметил профессор Лука Бузетто из Университета Падуи.

Стабильность и откаты: что ждать после максимума

Среднее время достижения минимального веса составило 22 месяца — к этому моменту участники теряли в среднем 23.1% массы. Хотя после этого у некоторых вес немного возвращался, в конце исследования средняя потеря веса составляла 19.4% от исходного.

70% участников прибавили менее 5% после достижения минимума.

"Такие траектории могут стать ориентиром для выбора лечения: возможно, кому-то подойдут более сильные препараты", — добавил профессор Навид Саттар из Университета Глазго.

Контекст: цена, эффективность и ограничения

Несмотря на высокую эффективность, препарат остаётся под контролем: рекомендации ограничивают его приём двумя годами. Это вступает в противоречие с долгосрочными исследованиями.

В это же время британские регуляторы напомнили, что реклама рецептурных препаратов, включая Mounjaro, Wegovy и Saxenda, запрещена. Включая платные публикации в соцсетях и у инфлюенсеров. Ранее Guardian уже выявил массовое нарушение этих правил.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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