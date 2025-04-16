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Всего 30 секунд — и вы узнаете, как быстро стареет ваше тело

1:33
Здоровье

Хотите узнать, насколько ваше тело подвержено возрастным изменениям? Для этого не нужны ни анализы, ни тренажёры. Всё, что потребуется — простой стул и 30 секунд вашего времени.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Полминуты и один стул: проверьте, как быстро стареет ваше тело

Что это за тест

Метод называется "сесть-встать" и используется физиотерапевтами по всему миру для оценки физического состояния нижней части тела. Он был разработан ещё в 90-х годах и до сих пор считается точным маркером выносливости, силы и мобильности.

Способность свободно двигаться — это не только про спорт, это про вашу независимость в повседневной жизни.

Как провести тест

  1. Возьмите устойчивый стул с прямой спинкой.

  2. Сядьте, поставив ноги на ширине плеч.

  3. За 30 секунд максимальное число раз встаньте и снова сядьте, не помогая себе руками.

  4. Подсчитайте количество повторений.

Сколько раз — это "нормально"

Ориентировочные результаты для разных возрастов:

  • 60-64 года:
    Мужчины — 14 раз, Женщины — 12 раз

  • 85-89 лет:
    Около 8 повторений

  • Моложе 40 лет?
    Тогда вы точно можете больше. Проверьте!

Чем выше результат — тем лучше сила и устойчивость ваших ног. Если не дотягиваете до возрастной нормы — это не повод паниковать, а стимул заняться собой.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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