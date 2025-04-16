Всего 30 секунд — и вы узнаете, как быстро стареет ваше тело

Хотите узнать, насколько ваше тело подвержено возрастным изменениям? Для этого не нужны ни анализы, ни тренажёры. Всё, что потребуется — простой стул и 30 секунд вашего времени.
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул
Полминуты и один стул: проверьте, как быстро стареет ваше тело
Что это за тест
Метод называется "сесть-встать" и используется физиотерапевтами по всему миру для оценки физического состояния нижней части тела. Он был разработан ещё в 90-х годах и до сих пор считается точным маркером выносливости, силы и мобильности.
Способность свободно двигаться — это не только про спорт, это про вашу независимость в повседневной жизни.
Как провести тест
Возьмите устойчивый стул с прямой спинкой.
Сядьте, поставив ноги на ширине плеч.
За 30 секунд максимальное число раз встаньте и снова сядьте, не помогая себе руками.
Подсчитайте количество повторений.
Сколько раз — это "нормально"
Ориентировочные результаты для разных возрастов:
60-64 года: Мужчины — 14 раз, Женщины — 12 раз
85-89 лет: Около 8 повторений
Моложе 40 лет? Тогда вы точно можете больше. Проверьте!
Чем выше результат — тем лучше сила и устойчивость ваших ног. Если не дотягиваете до возрастной нормы — это не повод паниковать, а стимул заняться собой.
Уточнения
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч