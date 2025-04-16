Всего 30 секунд — и вы узнаете, как быстро стареет ваше тело

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите узнать, насколько ваше тело подвержено возрастным изменениям? Для этого не нужны ни анализы, ни тренажёры. Всё, что потребуется — простой стул и 30 секунд вашего времени.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

Полминуты и один стул: проверьте, как быстро стареет ваше тело

Что это за тест

Метод называется "сесть-встать" и используется физиотерапевтами по всему миру для оценки физического состояния нижней части тела. Он был разработан ещё в 90-х годах и до сих пор считается точным маркером выносливости, силы и мобильности.

Способность свободно двигаться — это не только про спорт, это про вашу независимость в повседневной жизни.

Как провести тест

Возьмите устойчивый стул с прямой спинкой. Сядьте, поставив ноги на ширине плеч. За 30 секунд максимальное число раз встаньте и снова сядьте, не помогая себе руками. Подсчитайте количество повторений.

Сколько раз — это "нормально"

Ориентировочные результаты для разных возрастов:

60-64 года:

Мужчины — 14 раз, Женщины — 12 раз

Мужчины — 14 раз, Женщины — 12 раз 85-89 лет:

Около 8 повторений

Около 8 повторений Моложе 40 лет?

Тогда вы точно можете больше. Проверьте!

Чем выше результат — тем лучше сила и устойчивость ваших ног. Если не дотягиваете до возрастной нормы — это не повод паниковать, а стимул заняться собой.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

