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Похудеть, укрепить сердце и не голодать: просто добавьте это в рацион

2:09
Здоровье

Может ли один напиток одновременно снижать уровень холестерина, улучшать физическую форму и помогать контролировать вес? Оказывается — да! И он гораздо доступнее, чем вы думаете.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Один напиток, который помогает и сердцу, и фигуре

Речь идёт об овсяном напитке - растительном продукте, который всё чаще появляется на полках магазинов и в рекомендациях диетологов. Он сделан из злака, известного своими полезными свойствами, — овса, и богат бета-глюканом. Эта растворимая клетчатка активно снижает уровень "плохого" холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца.

Чем полезен овсяный напиток:

  • Снижает холестерин
    Бета-глюкан блокирует всасывание холестерина и способствует его выведению, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Контролирует вес
    Благодаря клетчатке овёс даёт ощущение сытости и помогает дольше не чувствовать голод. А это уже шаг к снижению лишнего веса.

  • Регулирует уровень сахара в крови
    Биологически активные соединения, такие как авенантрамиды, улучшают метаболизм и снижают колебания сахара — важно для профилактики диабета 2 типа.

  • Без глютена и аллергенов
    Натурально не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией и тем, кто просто избегает глютенсодержащих продуктов.

  • Обогащён витаминами и минералами
    В овсе содержатся полезные жиры, белок, а также важные микроэлементы — это делает напиток функциональной частью полноценного рациона.

Исследования показывают, что всего 3 грамма бета-глюкана в день - и вы уже почувствуете результат. Это примерно три порции овсяных хлопьев или стакан овсяного напитка.

Неудивительно, что страны ЕС, включая Испанию, включили цельнозерновой овёс в свои официальные рекомендации. Регулярное употребление этого напитка вместе с активным образом жизни — это не просто модный тренд, а эффективный способ укрепить здоровье и предупредить хронические заболевания.

Уточнения

Овёс - род однолетних травянистых растений семейства Злаки.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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