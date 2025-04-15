Похудеть, укрепить сердце и не голодать: просто добавьте это в рацион

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли один напиток одновременно снижать уровень холестерина, улучшать физическую форму и помогать контролировать вес? Оказывается — да! И он гораздо доступнее, чем вы думаете.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овсяное молоко

Один напиток, который помогает и сердцу, и фигуре

Речь идёт об овсяном напитке - растительном продукте, который всё чаще появляется на полках магазинов и в рекомендациях диетологов. Он сделан из злака, известного своими полезными свойствами, — овса, и богат бета-глюканом. Эта растворимая клетчатка активно снижает уровень "плохого" холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца.

Чем полезен овсяный напиток:

Снижает холестерин

Бета-глюкан блокирует всасывание холестерина и способствует его выведению, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бета-глюкан блокирует всасывание холестерина и способствует его выведению, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Контролирует вес

Благодаря клетчатке овёс даёт ощущение сытости и помогает дольше не чувствовать голод. А это уже шаг к снижению лишнего веса.

Благодаря клетчатке овёс даёт ощущение сытости и помогает дольше не чувствовать голод. А это уже шаг к снижению лишнего веса. Регулирует уровень сахара в крови

Биологически активные соединения, такие как авенантрамиды, улучшают метаболизм и снижают колебания сахара — важно для профилактики диабета 2 типа.

Биологически активные соединения, такие как авенантрамиды, улучшают метаболизм и снижают колебания сахара — важно для профилактики диабета 2 типа. Без глютена и аллергенов

Натурально не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией и тем, кто просто избегает глютенсодержащих продуктов.

Натурально не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией и тем, кто просто избегает глютенсодержащих продуктов. Обогащён витаминами и минералами

В овсе содержатся полезные жиры, белок, а также важные микроэлементы — это делает напиток функциональной частью полноценного рациона.

Исследования показывают, что всего 3 грамма бета-глюкана в день - и вы уже почувствуете результат. Это примерно три порции овсяных хлопьев или стакан овсяного напитка.

Неудивительно, что страны ЕС, включая Испанию, включили цельнозерновой овёс в свои официальные рекомендации. Регулярное употребление этого напитка вместе с активным образом жизни — это не просто модный тренд, а эффективный способ укрепить здоровье и предупредить хронические заболевания.

Уточнения

Овёс - род однолетних травянистых растений семейства Злаки.

