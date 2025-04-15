Похудеть, укрепить сердце и не голодать: просто добавьте это в рацион

Может ли один напиток одновременно снижать уровень холестерина, улучшать физическую форму и помогать контролировать вес? Оказывается — да! И он гораздо доступнее, чем вы думаете.
Речь идёт об овсяном напитке - растительном продукте, который всё чаще появляется на полках магазинов и в рекомендациях диетологов. Он сделан из злака, известного своими полезными свойствами, — овса, и богат бета-глюканом. Эта растворимая клетчатка активно снижает уровень "плохого" холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца.
Чем полезен овсяный напиток:
Исследования показывают, что всего 3 грамма бета-глюкана в день - и вы уже почувствуете результат. Это примерно три порции овсяных хлопьев или стакан овсяного напитка.
Неудивительно, что страны ЕС, включая Испанию, включили цельнозерновой овёс в свои официальные рекомендации. Регулярное употребление этого напитка вместе с активным образом жизни — это не просто модный тренд, а эффективный способ укрепить здоровье и предупредить хронические заболевания.
Овёс - род однолетних травянистых растений семейства Злаки.
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